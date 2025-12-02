El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dolores paliados

Miquel Escudero

Miquel Escudero

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

Hace dos siglos, el escritor alemán Jean Paul acuñó la expresión 'el dolor del mundo' para expresar el abatimiento y la desazón que nos invaden ... al comprobar cuán lejos está el mundo real del deseable y posible. A poca conciencia que tengamos del mundo que nos rodea, cuesta imaginar que 'la fuerza de lo peor' y el extendido 'afán de hacer daño' no nos originen alguna pesadumbre y sensación de total impotencia. Más allá de nuestros confines, nos hemos topado con las barbaries de Gaza y Ucrania (cada una tratada en Occidente de una forma emocional desigual y desencajada). Pero la verdad es que aquí nos asolan otras calamidades (no solo la terrible dana de Valencia), muchas de las cuales son de estricto ámbito familiar o personal y que no conocemos, por trágicas que sean.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  5. 5

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  6. 6 Cantabria en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  7. 7

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9 Encuentran muerto al piragüista desaparecido esta tarde en el pantano del Ebro
  10. 10

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dolores paliados