Nicolas Sarkozy saluda en un partido del PSG. AFP

Montecristos

A la última ·

Hemos perdido la ocasión de meter en el mismo calabozo a Sarkozy, Koldo, Ábalos y las monjas cismáticas

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:06

Hemos perdido la ocasión de meter en el mismo calabozo a Sarkozy, Koldo, Ábalos y las monjas cismáticas. Un plantel así sería la envidia de ... Jorge Javier y justificaría cualquier Gran Hermano Vip. La gente habría pagado dinero por ver a la madre abadesa explicándole a Ábalos cómo hacían ellas las galletitas mientras José Luis le contaba, con una sonrisa de nostalgia, aquella vez que pasaron con el Peugeot cerca de Belorado y Koldo se puso a buscar conventos de esos que se anuncian en las carreteras con lucecitas de neón.

