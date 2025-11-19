El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alvaro Domecq Romero, rejoneador Archivo

¡Espléndida, Espléndida!

En diagonal ·

'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Ha muerto Alvarito Domecq a los 85 años. Alvarito porque Álvaro Domecq Romero era hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez. Propietarios ambos ... a lo largo del tiempo de la ganadería brava Torrestrella. Alvarito fue fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y autor del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'. 'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros. Vale, tampoco es que haya muchas buenas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  2. 2

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  3. 3

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  4. 4

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  10. 10

    La cántabra Panssari obtiene 325.000 euros de subvención del CDTI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¡Espléndida, Espléndida!

¡Espléndida, Espléndida!