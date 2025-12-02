El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, del partido de ultraderecha secesionista Aliança Catalana. EFE

Orriols y Larry David

En diagonal ·

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca. Que una parte de votantes jóvenes ... se sitúa más a la derecha que antes como reacción a los gobiernos actuales de Cataluña y España. Que es normal que muchos se definan políticamente por oposición a quien gobierna. Ahora que Aliança Catalana pesca ya en todos los caladeros, está claro que también entre los jóvenes. Y eso puede explicarse tanto en el independentismo como en el rechazo a la inmigración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  5. 5

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  6. 6

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  7. 7

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado
  8. 8 Cantabria en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  9. 9

    Diez alcaldes urgen la retirada del estudio del tren a Bilbao diseñado por el Ministerio y piden alternativas «menos agresivas»
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Orriols y Larry David

Orriols y Larry David