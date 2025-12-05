Un puente hacia Navidad

¡Por fin llegó el puente de diciembre! Si la semana pasada empezábamos con los espectáculos y encendidos en algunas localidades cántabras, estos días se ... va sumando el resto. Y entre todos los lugares que alumbran hoy sus calles destaca nuestra capital. Santander prepara una gran fiesta con Sofía Ellar como una de sus protagonistas. Los actos comenzarán esta tarde a las 18.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Si no puedes ir, no te preocupes. El Diario Montañés te lo retransmite en directo. Además, aquí te ofrecemos la información completa de los encendidos en Cantabria.

En el Palacio de los Deportes de Santander Fiesta, música y teatro infantil en el Magdalena Winter

El Palacio de Deportes de Santander acoge este fin de semana tres actividades que se enmarcan en el festival Magdalena Winter. Tradicionalmente los jóvenes cántabros han dado el pistoletazo de salida a las navidades con la celebración de la champanada. Esta gran fiesta con DJs es este viernes a partir de las 19.00 horas.

La música sonará también el sábado durante el concierto de tributos 'Una noche para soñar'. Se trata de un homenaje a tres de las bandas más icónicas del pop español: La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y Hombres G. Empieza a las 21.00 horas.

Y el Magdalena Winter también incluye espectáculos para los más pequeños que el domingo podrán disfrutar del musical 'Los tres cerditos' que se representa en dos sesiones, a las 18.00 y a las 20.00 horas.

En Maliaño Juan Magán, Malevaje y Violeta Veinte en el 'Camargo Infinita'

La localidad de Maliaño se prepara para acoger la primera edición de Camargo Infinita, un nuevo festival dedicado a los sonidos urbanos y la música en vivo. La jornada inaugural se encenderá el viernes a las 20.30 horas con Juan Magán, uno de los nombres más influyentes de la música dance latina y el electro latino, que actuará acompañado por Víctor Magán. La velada será presentada por Óscar Pizarro, maestro de ceremonias, y contará con food trucks y zona de bebidas para completar el ambiente. Es en el recinto exterior de La Vidriera y las entradas cuestan 10 euros.

Para los amantes del ritmo clásico, el emblemático grupo de tango de los años 80, Malevaje, ofrecerá a la misma hora en el Paseo Bruno Alonso un directo lleno de pasión con acceso gratuito.

Y en ese mismo lugar a las 20.30 horas del sábado la artista segoviana Violeta Veinte presentará su estilo único, una fusión de folk, jazz y pop, en un concierto gratuito y apto para todos los públicos.

En varias localidades La música sonará en conciertos por toda Cantabria durante estos días

Muchos son los conciertos que ofrecen las salas cántabras durante este fin de semana. Beret actúa el sábado a las 22.30 horas en la Sala Kaya, mientras que Biznaga y Antílopez recalan en Escenario Santander. Aquí presentamos una completa agenda de actuaciones musicales.

En el Palacio de Exposiciones de Santander La Feria del Producto de Cantabria, un homenaje al sabor de la tierra

Organizada por El Diario Montañés y el suplemento Cantabria en la Mesa, con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, más de cien expositores y un millar de productos artesanos colmarán de sabores el Palacio de Exposiciones de Santander con Palencia como provincia invitada. La entrada será gratuita y la feria abre el viernes de 17.00 a 21.00 horas y el fin de semana en horario partido: de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Nos vamos al teatro Los escenarios cántabros ofrecen representaciones para niños y adultos

Ir al teatro siempre es un buen plan y Cantabria puede presumir de presentar cada fin de semana una amplia oferta escénica tanto para mayores como para pequeños.

Para echarse unas risas, el Palacio de Festivales acoge esta tarde en dos sesiones 'Mentes Peligrosas' Con David Cepo, Eva Hache, Galder Varas y JJ Vaquero.

Titiriteros de Binéfar presentan a las 18.00 horas del sábado, en el Centro Cívico Tabacalera de Santander, 'Retablo de Navidad'. Es un espectáculo de actores y títeres con música en vivo para todos los públicos que pone en escena un belén en el que los títeres cobran el papel de las figuras y en el que se interpretan villancicos tradicionales aragoneses.

Escena Miriñaque acoge el domingo 'Nacer… Menuda historia', una pieza de Eugenia Manzanera para niños a partir de un año. Divertida, cantarina, juguetona, repleta de rimas y de melodías, de juegos de manos sin abracadabras pero con mucha poética de andar por casa. Hay dos sesiones, a las 17.00 y a las 18.30 horas. Dura 30 minutos y el precio de las entradas es de 8 euros.

También el domingo Los Claveles Teatro representa 'Cuentos Mágicos, Kamishibai' en el Festival de Títeres y Objetos de Torrelavega. Este espectáculo, dirigido a público a partir de los 2 años, tendrá lugar a las 12.00 horas en el Rincón de las Artes, pero se trasladará a la sala Mauro Muriedas en caso de lluvia. Tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

Si quieres saber más puedes consultar la agenda de ocio de Cantabria que ofrece El Diario Montañés, con un completo calendario de planes. ¡Feliz puente!