Planes para el fin de semana

Un puente hacia Navidad

Varias localidades cántabras, entre ellas Santander, encienden el alumbrado navideño. Música, teatro y ferias completan las propuestas de ocio para estos días festivos

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:20

¡Por fin llegó el puente de diciembre! Si la semana pasada empezábamos con los espectáculos y encendidos en algunas localidades cántabras, estos días se ... va sumando el resto. Y entre todos los lugares que alumbran hoy sus calles destaca nuestra capital. Santander prepara una gran fiesta con Sofía Ellar como una de sus protagonistas. Los actos comenzarán esta tarde a las 18.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Si no puedes ir, no te preocupes. El Diario Montañés te lo retransmite en directo. Además, aquí te ofrecemos la información completa de los encendidos en Cantabria.

