La Navidad se acerca y vuelve la Feria del Producto

Más de cien expositores y un millar de productos artesanos colmarán de sabores el Palacio de Exposiciones de Santander con Palencia como provincia invitada

Martes, 2 de diciembre 2025

Cantabria se prepara para abrir, un año más, las puertas de su gran despensa. Del 5 al 7 de diciembre, el Palacio de Exposiciones de Santander acogerá la 21ª Feria del Producto de Cantabria. Una cita plenamente consciente de que el puente de diciembre da el pistoletazo de salida a los preparativos de las fiestas navideñas. Por tanto, la Feria del Producto es, un año más, la excusa perfecta para llevar los sabores del territorio a nuestras mesas navideñas.

La feria reunirá nuevamente a más de un centenar de expositores y a cerca de un millar de productos, desde quesos y carnes hasta conservas, dulces tradicionales, panes artesanos, legumbres, mermeladas, cafés, vinos, sidras y orujos. Una oferta que vuelve a poner en valor el trabajo de pequeñas empresas agroalimentarias repartidas por toda la región, donde el oficio y la materia prima local siguen siendo artesanales.

Este 2025 llega con grandes novedades. La primera, la participación, por primera vez de Agrocantabria, la mayor cooperativa agroganadera de la comunidad, que desembarca en la feria para mostrar su gama de carnes y lácteos de proximidad.

La segunda, la presencia destacada de Palencia como provincia invitada, representada por una docena de productores que traerán embutidos de cerdo y caza; morcillas, quesos, mieles, pastas y hojaldres, vinos y cervezas bajo el sello Alimentos de Palencia. Y, por último, el impulso renovado de la marca regional 'Sabe a Norte', promovida por la Oficina de Calidad Alimentaria, que sigue aglutinando productos con y sin sello de calidad que refuerzan el peso de la identidad cántabra en el mercado.

Como cada año, la organización –El Diario Montañés y el suplemento Cantabria en la Mesa, con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural– entregará los reconocimientos a la trayectoria, al mejor estand y a la novedad agroalimentaria, premios que en 2024 recayeron en: Destilería Mariano Camacho, Miel Fuente del Corzo y Sidra Somarroza. El fallo del jurado se conocerá el mismo sábado.

La entrada será gratuita y la feria abrirá el viernes de 17.00 a 21.00 horas y, el fin de semana, en horario partido: de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Tres días para degustar, comprar sin intermediarios y conocer de cerca a quienes, con oficio y dedicación, mantienen viva la esencia gastronómica de esta tierruca.