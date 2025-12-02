El Ayuntamiento de Los Corrales muestra su «preocupación» por «repetidas conductas incívicas» El concejal de Seguridad Ciudadana ha lamentado los «constantes» depósitos de enseres en las calles, los desperfectos en nuevas aceras, pintadas en paredes o señales y espejos de regulación del tráfico dañados

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 2 de diciembre 2025, 10:24

En el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ya no saben qué hacer. Esta semana han hecho públicas las fotografías que uno puede conseguir con un simple paseo por el casco urbano. Más de una decena de lugares con muebles, colchones o material de obra por el suelo, aceras recién hechas pisoteadas, pintadas en paredes, señales y espejos de regulación del tráfico rotos. Una larga lista a la que añadir daños en bancos, papeleras y maceteros, entre otras muchas cosas. El concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova, ha expresado la «preocupación» del gobierno municipal por las «repetidas conductas incívicas» en el municipio.

Llamativo es la cantidad de colchones que se dejan en los lugares habituales de la recogida doméstica de residuos, «constantes» depósitos «que permanecen junto a los contenedores hasta que pueden ser retirados por los servicios municipales, generando una imagen de suciedad y desorden que perjudica a toda la comunidad». Como ya ha hecho en anteriores ocasiones, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con un servicio gratuito que de retirada de enseres una vez a la semana simplemente con una llamada a las oficinas municipales.

A algo que ya ha sido motivo de queja en varias ocasiones se une ahora otra preocupación. «En los últimos días hemos finalizado la obra de una calle nueva, que ha sido precintada para permitir el correcto fraguado y secado del pavimento. Sin embargo, hemos comprobado que algunas personas han ignorado las señales y han accedido a la zona, provocando daños que retrasan el trabajo y generan costes adicionales que pagamos entre todos».

Ampliar La retirada de colchones en plena calle es ya algo habitual en Los Corrales. DM

Casanova, responsable del teléfono de Atención a la Ciudadanía, ha incidido en que «el respeto a las normas básicas de convivencia es responsabilidad de cada ciudadano. Las calles, las obras y los servicios públicos son patrimonio común, y cuidarlos es tarea de todos». El Ayuntamiento, ha dicho, «pone a disposición de la ciudadanía los canales adecuados para comunicar incidencias y solicitar la recogida de enseres, pero necesitamos la colaboración activa de cada vecino para mantener limpio y ordenado nuestro municipio».

Ha hablado de «incivismo» que «no solo daña el entorno, también afecta a la convivencia y a la calidad de vida», y ha pedido a los vecinos «que actúen con responsabilidad, respeto y sentido común», tanto en su día a día como en la denuncia de esas conductas «impropias».