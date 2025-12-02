El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vertidos de enseres y basuras fuera de contenedores vacíos en el casco urbano. CAVIA

El Ayuntamiento de Los Corrales muestra su «preocupación» por «repetidas conductas incívicas»

El concejal de Seguridad Ciudadana ha lamentado los «constantes» depósitos de enseres en las calles, los desperfectos en nuevas aceras, pintadas en paredes o señales y espejos de regulación del tráfico dañados

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:24

Comenta

En el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ya no saben qué hacer. Esta semana han hecho públicas las fotografías que uno puede conseguir con un simple paseo por el casco urbano. Más de una decena de lugares con muebles, colchones o material de obra por el suelo, aceras recién hechas pisoteadas, pintadas en paredes, señales y espejos de regulación del tráfico rotos. Una larga lista a la que añadir daños en bancos, papeleras y maceteros, entre otras muchas cosas. El concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova, ha expresado la «preocupación» del gobierno municipal por las «repetidas conductas incívicas» en el municipio.

Llamativo es la cantidad de colchones que se dejan en los lugares habituales de la recogida doméstica de residuos, «constantes» depósitos «que permanecen junto a los contenedores hasta que pueden ser retirados por los servicios municipales, generando una imagen de suciedad y desorden que perjudica a toda la comunidad». Como ya ha hecho en anteriores ocasiones, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con un servicio gratuito que de retirada de enseres una vez a la semana simplemente con una llamada a las oficinas municipales.

A algo que ya ha sido motivo de queja en varias ocasiones se une ahora otra preocupación. «En los últimos días hemos finalizado la obra de una calle nueva, que ha sido precintada para permitir el correcto fraguado y secado del pavimento. Sin embargo, hemos comprobado que algunas personas han ignorado las señales y han accedido a la zona, provocando daños que retrasan el trabajo y generan costes adicionales que pagamos entre todos».

La retirada de colchones en plena calle es ya algo habitual en Los Corrales. DM

Casanova, responsable del teléfono de Atención a la Ciudadanía, ha incidido en que «el respeto a las normas básicas de convivencia es responsabilidad de cada ciudadano. Las calles, las obras y los servicios públicos son patrimonio común, y cuidarlos es tarea de todos». El Ayuntamiento, ha dicho, «pone a disposición de la ciudadanía los canales adecuados para comunicar incidencias y solicitar la recogida de enseres, pero necesitamos la colaboración activa de cada vecino para mantener limpio y ordenado nuestro municipio».

Ha hablado de «incivismo» que «no solo daña el entorno, también afecta a la convivencia y a la calidad de vida», y ha pedido a los vecinos «que actúen con responsabilidad, respeto y sentido común», tanto en su día a día como en la denuncia de esas conductas «impropias».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  3. 3

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  6. 6

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  7. 7 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado
  10. 10

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ayuntamiento de Los Corrales muestra su «preocupación» por «repetidas conductas incívicas»

El Ayuntamiento de Los Corrales muestra su «preocupación» por «repetidas conductas incívicas»