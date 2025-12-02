Los bomberos cántabros se plantan y no harán más horas extra hasta que se resuelva la falta de personal

El comité de empresa de los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca) ha anunciado este martes la decisión de no realizar horas extraordinarias ... estructurales en el servicio hasta que no se cubran las vacantes por permisos, bajas y licencias y se resuelva la falta de personal. Aluden desde el comité de empresa a «la dejadez del Gobierno de Cantabria para solucionar la escasez de personal y el incumplimiento de su compromiso de negociar un convenio colectivo que lleva 12 años caducado».

A ambas cuestiones ha respondido poco después Samuel Ruiz, director del Servicio de Emergencias de Cantabria, asegurando que esta misma semana quedará patente «la hoja de ruta de mejoras de todos los parques de emergencia del Gobierno autonómico y el aumento de la plantilla de manera significativa, que este miércoles van a tener ya encima de la mesa, con incorporación de nuevas personas formadas». También ha asegurado que se están haciendo inversiones en esta legislatura «que no se han conocido hasta ahora». Y en cuanto al convenio colectivo, ha dicho que «se ha tenido que replantear ante una situación sobrevenida por la devolución del Presupuesto, y en ello trabajamos, teniendo en cuenta que la interlocución con los trabajadores siempre ha sido fluida y así va a seguir por nuestra parte».

Todo ello en un día de idas y venidas de bomberos de un parque a otro para cubrir plazas vacantes, «falta de gestión» según los bomberos, «respuesta efectiva para cubrir todas las zonas» según Ruiz.

Traslados de bomberos entre parques

Los bomberos han alertado de que el parque de emergencias del 112 en Los Corrales de Buelna ha permanecido cerrado hasta la una del mediodía por traslado puntual de los cinco bomberos del parque, uno a Villacarriedo y cuatro de ellos a Reinosa. Samuel Ruiz lo ha confirmado, pero alegando que en Reinosa había solo dos efectivos, que con los cuatro de Los Corrales han permitido cubrir todo el área, desde el sur a Los Corrales de Buelna. «Nunca dejamos al descubierto una zona, más aun en el centro, con el parque de Torrelavega a 15 minutos».

Pero el comité de empresa del Semca ha insistido, afirmando que el día se ha saldado con varios parques no operativos, es decir, sin los suficientes bomberos como para atender emergencias. Una de las reivindicaciones de los sindicatos, que recalcan que «no se ha cumplido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que obliga a que la guardia mínima debe ser de cuatro bomberos y, ante ello, la empresa quiere obligar al personal a realizar horas estructurales ya programadas saltándose una resolución de Inspección de Trabajo que dice todo lo contrario». Ha asegurado que durante este martes, además del cierre del parque de Los Corrales, han estado no operativos el de Reinosa, Villacarriedo y Valdáliga.

«Nosotros hemos aceptado siempre que cada parque tiene que tener operativos cuatro bomberos y lo hemos estado cumpliendo hasta que ellos, ahora, han tomado la decisión de no cubrir esas ausencias» Samuel Ruiz Director del Semca

Por su parte, el director del Semca ha hecho balance de la situación de los parques, afirmando que hasta las nueve horas del miércoles, «tenemos el parque 1 de Laredo con cuatro bomberos, el parque 2 de Valdáliga con tres, el parque 3 de Reinosa con tres, el parque 4 de Tama cuatro, el parque 5 de Villacarriedo tres y el parque 6 de Los Corrales cuatro». Con lo que, Valdáliga, Reinosa y Villacarriedo estarán por debajo de esos cuatro bomberos necesarios.

Ruiz también ha incidido en que «nosotros hemos aceptado siempre que cada parque ha de tener operativos cuatro bomberos, y lo hemos estado cumpliendo hasta que ellos, ahora, han tomado la decisión de no cubrir esas ausencias que se puedan producir por diferentes motivos. Pero que haya menos de cuatro no tiene que significar que ese parque no esté operativo».

Para el comité de empresa del Semca «no es admisible que el servicio actualmente sea un caos en la gestión de personal, que la única herramienta utilizada por la empresa sea la realización de horas extraordinarias o desplazar bomberos de un parque a otro en una política que se resume en un parche tras otro».