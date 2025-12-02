El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El parque de emergencias de Los Corrales no ha estado operativo en varias ocasiones, según los bomberos. DM

Los bomberos cántabros se plantan y no harán más horas extra hasta que se resuelva la falta de personal

El director del Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca), Samuel Ruiz, ha respondido que esta misma semana tendrán sobre la mesa una hoja de ruta de mejoras y el aumento de plantilla

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:00

Comenta

El comité de empresa de los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca) ha anunciado este martes la decisión de no realizar horas extraordinarias ... estructurales en el servicio hasta que no se cubran las vacantes por permisos, bajas y licencias y se resuelva la falta de personal. Aluden desde el comité de empresa a «la dejadez del Gobierno de Cantabria para solucionar la escasez de personal y el incumplimiento de su compromiso de negociar un convenio colectivo que lleva 12 años caducado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  2. 2

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  3. 3 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  4. 4

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  5. 5

    Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo»
  6. 6 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  7. 7 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  10. 10

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los bomberos cántabros se plantan y no harán más horas extra hasta que se resuelva la falta de personal

Los bomberos cántabros se plantan y no harán más horas extra hasta que se resuelva la falta de personal