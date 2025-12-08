Cáritas de Los Corrales sale a la calle para reponer sus despensas La atención semanal a 376 personas, «más que nunca», y el aumento de precios lastra unas cuentas deficitarias

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:56 Comenta Compartir

Cáritas Parroquial de Los Corrales de Buelna volverá a la calle este segundo fin de semana de diciembre para paliar, en la medida de lo posible, el déficit con el que termina un año en el que se ha llegado a las 376 personas atendidas cada semana, «más que nunca». «Es raro la semana en la que no llegan nuevas familia a las que atender, muchas llegando con lo puesto y apenas un pasaporte», decía Ramiro Pérez, el que ha sido hasta hace unas semanas presidente histórico de Cáritas. Junto a otro veterano de la institución, Fernando García, acaban de dar el relevo en una dirección que, con su total apoyo, ocupan ahora Rosalía Ramos como presidenta y Clara Laguillo como tesorera, personas que conocen bien la institución y que esperan dar «nuevos aires en esta nueva etapa».

Para ellas, en sus nuevos cargos, es la primera campaña de recogida de alimentos. Lo explican en la despensa de la sede de Cáritas, en el antiguo asilo San José de Los Corrales de Buelna, una despensa con más huecos que alimentos.

Recogida en dos céntricos supermercados

Por eso saldrán a la calle el viernes 12 durante todo el día y sábado por la mañana, recogiendo productos en dos supermercados de Los Corrales, Eroski Center Consum, en la calle 2 de Mayo, y Lupa, en la Avenida Cantabria. En las entradas de los centros colaboradores habrá voluntarios y se colocarán carros de compra identificados para depositar los alimentos no perecederos que cada cliente prefiera.

Para facilitar la elección, desde Cáritas proponen aceite, productos no perecederos de alimentación básica, artículos de higiene infantil y productos navideños. Estos últimos formarán parte de las cestas especiales que se entregarán a final de mes a cada familia «para llevar también algo de alegría a familias necesitadas de algo más que alimento».