Cartes pone magia en su Navidad

La magia de la Navidad se ha extendido por la villa de Cartes de la mano del mago Raúl Alegría, que ha estado escoltado por ... dos hadas portadoras de los polvos mágicos necesarios para encender un Camino Real que quiere ser uno de los platos fuertes de estas fiestas. Una calle vestida para la ocasión y convertida en un gran decorado navideño. Un recorrido desde los Torreones al Ayuntamiento flanqueado por centenares de personas en el que el avance de los tres personajes fue iluminando cada tramo de la calle, un paseo deslucido por grandes focos que a ratos impedían disfrutar del espectáculo.

El mago y las hadas hicieron paradas frente al gran decorado que se levanta en medio de la calle medieval, en el de un Ayuntamiento totalmente ataviado y, para terminar, frente a la entrada al Parque Mágico, la gran apuesta de este año, reforzada con más iluminación y vídeos y pagando seis euros por la entrada online, para evitar las largas colas del año pasado, o cinco en una taquilla física en el acceso a ese parque.

Y con todo ello, un mercado ambulante propio de la época y puestos de comida rápida para calentar cuerpo y ánimos.

Coincidían este viernes muchos encendidos navideños en distintas localidades y eso hizo que fuera menor la afluencia de público respecto al año pasado, pero aun así cientos de personas no quisieron perderse el acontecimiento para ser los primeros en disfrutar de una calle y un parque que merece la pena ver.