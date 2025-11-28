El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raul Alegría junto a las dos adas que llevaron la magia a la localidad

Ver 20 fotos
Raul Alegría junto a las dos adas que llevaron la magia a la localidad Luis Palomeque

Cartes pone magia en su Navidad

Cientos de personas asisten al encendido del Camino Real y el Parque Mágico de una villa que quiere seguir siendo una referencia en estas fiestas

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Cartes

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

La magia de la Navidad se ha extendido por la villa de Cartes de la mano del mago Raúl Alegría, que ha estado escoltado por ... dos hadas portadoras de los polvos mágicos necesarios para encender un Camino Real que quiere ser uno de los platos fuertes de estas fiestas. Una calle vestida para la ocasión y convertida en un gran decorado navideño. Un recorrido desde los Torreones al Ayuntamiento flanqueado por centenares de personas en el que el avance de los tres personajes fue iluminando cada tramo de la calle, un paseo deslucido por grandes focos que a ratos impedían disfrutar del espectáculo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  2. 2

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  3. 3 Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
  4. 4 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  5. 5

    Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
  6. 6

    Las vejaciones de las trabajadoras en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros
  7. 7

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban
  8. 8

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  9. 9

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  10. 10

    La subida salarial de los funcionarios implicará casi 153 millones de euros para el Gobierno de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cartes pone magia en su Navidad