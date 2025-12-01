Los Corrales suma un nuevo colectivo a su rico entramado asociativo El Corraleo toma su nombre de una de las plazas más antiguas del pueblo y que nace para «escuchar a quienes quieran unirse a este ilusionante proyecto»

A la izquierda, Josefina González, ex alcaldesa y una de las creadoras de la nueva asociación.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

El próximo jueves se presentará oficialmente un nuevo colectivo en Los Corrales de Buelna, la Asociación Socio Cultural el Corraleo, que viene a engrosar el ya de por sí rico entramado asociativo municipal. A falta de concretar los miembros de la junta directiva, al frente del colectivo estará Josefina González, ex alcaldesa de la localidad, acompañada por personas «con inquietudes sociales, culturales y deportivas», ha dicho. Entre ellos Chele de la Fuente, que ya prepara varias iniciativas relacionadas con la música, o Esther San Emeterio, que se ocupará de ahondar en la participación de las mujeres.

Los tres han estado en la previa de una presentación oficial que tendrá lugar este jueves a las seis de la tarde en el salón multiusos del Espacio La Plaza, «momento que aprovecharemos para exponer nuestras intenciones tanto como escuchar a quienes quieran unirse a este ilusionante proyecto», ha dicho Josefina González.

La iniciativa surgió «del mejor de los entornos, una charla entre amigos sobre la necesidad de hacer algo por fomentar la participación social, un ámbito en el que todos y todas tuviéramos cabida».

Desaparición de la Asociación de Mujeres

También es la respuesta, explicó Josefina González, a la desaparición de la Asociación de Mujeres «pero con un espectro mucho más amplio». De hecho, las primeras reuniones han aprovechado el local que ocupaba aquella asociación, también sede del Club de Ajedrez Buelna.

Será «un corraleo en el que cada socio tendrá su corral, sus ideas, un lugar donde exponerlas y ponerlas en marcha».

Esther San Emeterio es una de las personas que participó en la reunión de la que surgió la idea. «Nos ha costado más ponerla en marcha que tomar una decisión que teníamos clara». De hecho ha pasado un año desde que se pensó en crear la asociación.

Chele de la Fuente reconoce que «en estas cosas soy muy fácil de liar». A partir de ahí, ya trabaja en iniciativas relacionadas con la música «y colaborar en todo lo que pueda».

«Contamos ya con gente que tiene mucho que aportar y mucho que decir en lo que será un punto de encuentro con intereses y propuestas comunes algunas, otras más concretas, todas válidas y abiertas».

Y para no llamar a engaño, González adelanta que la cuota para los socios será de dos euros al mes. «A partir del jueves iremos hablando con la gente que comparta sus ideas, que quiera participar y veremos qué cosas y cómo lo podemos poner en marcha».