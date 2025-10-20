Un homenaje en Polanco a los bebés fallecidos durante la gestación La iniciativa, impulsada por la Asociación El Hueco de mi Vientre, consiste en instalar una escultura, 'Amar sin latido', en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Polanco homenajeará a los bebés fallecidos durante la gestación o poco tiempo después . Lo hará a través de una escultura en el cementerio municipal que, impulsada por la Asociación el Hueco de mi Vientre, pretende dar visibilidad a un duelo que, como señala el Consistorio, a menudo se vive en silencio. La obra, 'Ama sin latido', es del escultor Jesús García Trapiello, quien vivió en sus propias carnes esta situación como abuelo. También es autor de otras piezas similares instaladas en diferentes ciudades de toda España.

El cementerio de Polanco pasará a tener un lugar para acompañar este duelo, en un espacio «tranquilo y accesible, pensado para el recogimiento y el recuerdo», tal y como ha asegurado la alcaldesa, Rosa Díaz. «Nos parece una iniciativa profundamente humana y necesaria», ha recalcado la regidora, que ha explicado que, con este gesto, Polanco quiere «sumarse a un movimiento que da visibilidad al duelo perinatal y ofrece un lugar donde poder recordar y honrar a esos bebés que forman parte de la vida de tantas personas».

Las acciones que va a llevar a cabo el Consistorio junto con la asociación van más allá del homenaje. De hecho, la inauguración de la escultura coincidirá con la celebración en Polanco de un encuentro regional de familias afectadas por la pérdida gestacional y neonatal, que se desarrollará durante 2026, y que prevé la celebración de charlas, talleres y actividades abiertas al público.

