Ingresos «récord» en Santillana con la gestión directa de sus aparcamientos

Con los aparcamientos de Santillana del Mar en los titulares tras haber acusado la Fiscalía de Cantabria de prevaricación al anterior alcalde -el socialista Ángel ... Rodríguez- por su gestión del servicio de aparcamiento municipal, que calificó de «quebranto grosero e irracional», el actual equipo de gobierno (PRC-PP-AVI) tiene previsto seguir apostando por la gestión directa de los parkings -y su zona azul-, ya que ha dado un «exitoso resultado» en 2025.

Según ha hecho público el concejal de Hacienda, Agustín García (AVI), con esa fórmula, el Ayuntamiento ha logrado una «recaudación récord» este año. Los datos que aporta dicen lo siguiente: el Consistorio pagó 140.837 euros a una empresa para que contratara al personal necesario para la vigilancia y el mantenimiento de los parquímetros. Y el Ayuntamiento se queda con los ingresos generados por los visitantes, que han sido de 389.000 euros a 31 de octubre.

Al hacer balance entre lo abonado a la empresa y lo recaudado, las cifras caen del lado municipal: el beneficio neto ha sido de 248.363 euros, una cantidad muy superior al canon de 107.504 euros que recibió el Ayuntamiento en 2022, último año de explotación de este servicio mediante gestión indirecta.

Un 44% más rentable

Por este motivo, el equipo de gobierno ya está trabajando en unos pliegos que servirán de base para adjudicar el servicio por, al menos, cuatro años mediante este tipo de gestión. García afirma que, llevando las riendas de forma directa, «el Ayuntamiento ingresa todos los tickets de aparcamiento y deja toda la tarea diaria a la empresa que contrata».

Santillana del Mar contabiliza unos 4.200 residentes y pone a disposición de los visitantes (un millón pasa anualmente por la villa) tres aparcamientos vigilados que suman algo menos de 400 plazas.

Los datos del Ayuntamiento indican que este ejercicio se alcanzó «una rentabilidad un 44% por encima de la conseguida en 2023 -último año similar en temporalidad que se puede comparar-». García acota que es cierto que, a partir del 1 de junio de 2025, entró en vigor la subida del 30% aprobada en una ordenanza (se reformó en marzo) y también se aumentó el horario de explotación del servicio en una hora diaria y quince días más en octubre.

De modo que parte de la mayor recaudación podría atribuirse a estos dos factores. Pero el concejal argumenta que, si se compara el periodo marzo-mayo (cuando precio del aparcamiento y temporalidad eran homogéneos), las arcas locales recaudaron un 26% más este año que en 2023.

Este crecimiento de los ingresos para el Ayuntamiento reafirma al edil en lo idóneo de la explotación directa de los parkings y zona azul por parte del Consistorio. «No nos equivocamos al elegir pese a que esto implica un trabajo más arduo de control y fiscalización».

Para 2026, se tiene la previsión de que la recaudación -siempre según el responsable de Hacienda de Santillana- girará en torno a los 420.000 euros, aunque la cifra podrá oscilar en función del momento en que se lleven a cabo las obras de remodelación del aparcamiento de Rolaceña que la concejalía de Turismo pretende ejecutar con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística.

García facilitó estos datos sin aludir a los conflictos judiciales que rodean la gestión del anterior alcalde de los aparcamientos. «En 2025 apostamos por abstraernos» de estos «y aplicar dos máximas: gestión y, sobre todo, transparencia».