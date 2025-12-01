Miengo aprueba un presupuesto «continuista» de 5,9 millones para 2026 Entre otras medidas, se contratará a un tercer profesional para la guardería municipal y se mejorará el acceso a las playas de Usil y Marzan

Sara Torre Miengo Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:45

El Ayuntamiento de Miengo ha aprobado este lunes un presupuesto «continuista» para 2026 de 5.904.215 euros, 477.200 euros más que en el ejercicio anterior. El documento ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PP), en contra del PRC, PSOE y Vox, y la abstención de Verdes Equo.

Refleja, según la portavoz Popular, Elena Castillo, «la continuidad del proyecto político y administrativo desarrollado durante los últimos dos años y medio, marcado por una gestión responsable, social y orientada a modernizar el municipio». «Este presupuesto consolida la estabilidad financiera que hemos logrado con esfuerzo, planificación y rigor, y nos permite seguir transformando Miengo sin endeudar a nuestros vecinos», añade.

En virtud de los números, el municipio afrontará el año 2026 con deuda cero y un periodo medio de pago a proveedores de 21,6 días, «situándose entre los ayuntamientos más solventes de Cantabria».

Esta estabilidad se ve reforzada por un remanente líquido de tesorería de 2.508.036,75 euros, lo que eleva la capacidad económica total del Ayuntamiento a 8.412.251,75 euros, una cifra que permitirá continuar impulsando actuaciones en todos los pueblos y «dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos», como ha celebrado Castillo.

La edil ha destacado la ampliación de las bonificaciones de los principales impuestos municipales dirigidas a familias monoparentales, personas viudas con pensiones bajas, hogares vulnerables y unidades familiares con dificultades económicas. «Estas bonificaciones suponen justicia social y representan nuestra forma de entender la política municipal: proteger a quienes más lo necesitan», afirmó la portavoz Castillo.

El Presupuesto 2026 también consolida la mejora de los servicios públicos esenciales. Así, permitirá que la guardería municipal pase de dos a tres profesionales para ofrecer un servicio más completo y de mayor calidad, «mientras se seguirá fortaleciendo la atención a las familias con hijos pequeños».

Para 2026, el anexo de inversiones recoge 701.423,21 euros en actuaciones, entre las que destacan el aglomerado de los diferentes pueblos del municipio, algunos ya adjudicados recientemente; la mejora de accesibilidad en las playas de Usil y Marzán, la creación de rutas ciclables, el saneamiento en Usgo, mejoras en instalaciones deportivas, el refuerzo del mobiliario urbano, inversiones en infraestructuras educativas y nuevos proyectos para mejorar la accesibilidad en entornos públicos, «garantizando que el municipio evoluciona hacia un entorno más inclusivo, moderno y habitable».

Además, el municipio seguirá avanzando en la ampliación de la Sala Robayera, en la conservación del patrimonio municipal y en iniciativas para visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres de Miengo, «reforzando la cohesión social y la igualdad.

Reacciones

Sobre la deuda, el portavoz socialista, Manuel González, celebró que se haya bajado la deuda, «porque bien está lo que bien queda», pero puntualizó que cuando él entró en el Ayuntamiento en 2015, ascendía a 400.000, y en esa legislatura se redujo 3.700.000. «El remanente, lo mismo, viene de ejercicios anteriores, pues no se genera en un solo año», afirmó.

El portavoz regionalista, Juan Montes, reclamó como en anteriores presupuestos, «mejoras para los accesos a las estaciones, y avances en en turismo», pero aceptó que el que está gobernando es el PP «y haréis lo que queráis -les dijo-».

Por su parte, la edil de Vox, Sonia Pacheco, criticó que el presupuesto presentado por los populares es «el mismo del año pasado», y la concejala de Verdes Equo, Sara Gómez, agradeció que se continúe en la regeneración de los humedales de Cuchía, que promovió cuando ostentó en la legislatura pasada la concejalía de Medio Ambiente.