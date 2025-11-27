La regeneración de los terrenos de las antiguas minas de Reocín costará 2,8 millones y ya está aprobada El Consejo de Gobierno aprueba os espacios degradados de Torres (Torrelavega) y Cartes serán saneados, replantados y liberados de especies invasoras

Violeta Santiago Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:11

La Administración regional sigue adelante con su plan de regenerar espacios degradados o no lo suficientemente cuidados y el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves una partida de cerca de 2,8 millones de euros a la recuperación ambiental de los terrenos que ocupaban las antiguas minas de Reocín en Torres (Torrelavega) y Cartes. La previsión es gastar 1,6 millones en el conocido como dique 27 en Torres y otros 1.1 millones euros en la recuperación en el lago de La Peña y los diques de la Barquera en Cartes.

Ambos proyectos contarán con la financiación de los fondos europeos Next Generation y entre las actuaciones que se llevarán a cabo están la mejora del suelo (con la extensión de una capa de tierra de unos 40 centímetros para hacer un cubrimiento en zonas con nula o bajo estrato vegetal en los depósitos mineros) y actuaciones de revegetación y mejora silvícola para la calidad de las masas arbóreas existentes. También se harán siembras e hidrosiembras sobre las nuevas coberturas de tierra y se plantarán especies que favorezcan el incremento de la absorción de CO2 y permitan reducir los niveles de contaminación de la zona. Además, se eliminarán especies invasoras (como el plumero y el bambú japonés).

Con el respaldo de fondos europeos, el Ejecutivo está en proceso de mejorar terrenos degradados en varios puntos de Cantabria, en los que se incluye este proyecto. Tres de los planes de restauración ambiental ya se han concluidos (La Picota en Piélagos, el monte de la Sierra en Ruesga y Ramales, y la ladera de Suances). Otro más se está ejecutando en la cantera de Cuchía.

Con la luz verde que se ha dado este jueves al plan para las antiguas minas de Reocín, en el entorno del dique 27 de Torres se mejorará la vía verde existente, se ejecutarán caminos de servicio para el mantenimiento y la prevención de incendios forestales, y se construirá un cierre perimetral. Para incrementar la riqueza de la biodiversidad en la zona se instalarán cajas nido para aves y murciélagos y se crearán hibernaculums y otros elementos para favorecer la presencia de abejas y otros polinizadores.

En el lago La Peña y el dique de San Vicente en Cartes también se ejecutará un camino para el mantenimiento y se impulsarán medidas para la prevención de incendios. También se mejorará la zona de descanso que existe en la actualidad mediante la revegetación.

El plazo previsto para tener terminada la actuación de los terrenos de Torres es de 10 meses y en el caso de Cartes se tendrá terminado en ocho meses. Además, se está ultimando la aprobación del proyecto de casi seis millones de euros de inversión para la recuperación de los diques de Mijarojos, también en Cartes.