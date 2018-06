La empresa de socorrismo de Suances, en el punto de mira del Ayuntamiento

Un socorrista despedido denuncia a la empresa

«A mí la vida de las personas me importa porque tengo familiares que van a esa playa», expone Jorge Salcines, que fue despedido de la empresa Aunar el jueves y que considera improcedente su salida de la adjudicataria del servicio de socorrismo de Suances, por lo que denunció la situación ante la Guardia Civil. En la denuncia hizo constar ciertas condiciones que ponen en entredicho el buen funcionamiento de la de la empresa.

«Yo al llegar sugerí, porque he trabajado otras veces de socorrista, que todas las playas tendrían que estar comunicadas por walkies, pero nada, después de un mes, seguían diciendo que ya llegará el material y nos seguíamos comunicando por WhatsApp», afirma.

También critica que nunca tuvo contrato físico y después de todo este tiempo no conocía algunas condiciones básicas, como el salario, que aún no ha cobrado. «Me iban cambiando de playa y de puesto cada día y cuando se enteraron de que daba la razón a mi patrón sobre determinados temas que él también criticaba, me echaron», afirma, y añade que el citado patrón tampoco continúa en la empresa aunque no sabe si sería despedido o abandonó voluntariamente, «tras una serie de amenazas».

El joven, residente en Santander, fichó ayer por Cruz Roja, y prestará servicios de nuevo de socorrista desde el lunes en otra playa.