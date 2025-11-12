VOX de Cartes recurre a un caso asturiano como el de Molleda para denunciar la «doble moral» del PSOE Los socialistas exigen la dimisión del alcalde asturiano de Ribadesella por un caso similar al del cartiego «mientras blindan al cántabro»

Nacho Cavia Cartes Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:48 Comenta Compartir

La coordinadora local de VOX Cartes Pilar Regueira ha denunciado la «hipocresía y el cinismo» del PSOE por lo que considera un «doble rasero ético y legal» aplicado a los casos de la consecución de plazas municipales por parte de sus cargos públicos. «El PSOE debe decidir si es un partido de principios éticos o una maquinaria de defensa de sus intereses, porque no se puede condenar en Ribadesella lo que se bendice en Cartes».

VOX apunta al «contraste» entre la postura del PSOE de Asturias, que exige la dimisión del alcalde del PP de Ribadesella, tras ser declarada la consecución de su plaza en el Ayuntamiento asturiano ilegal por el TSJA, y la «defensa a ultranza» del exalcalde socialista de Cartes, Agustín Molleda, por parte del PSOE cántabro.

Regueira subraya que el caso de Ribadesella es «un espejo de lo ocurrido en Cartes», con la diferencia de que en Cantabria el PSOE «blinda» la actuación de Molleda.

Además, VOX Cartes incide en que las bases del concurso, firmadas por Molleda, «otorgaban hasta diez puntos por cada año trabajado en ese mismo cargo en Cartes frente a solo dos puntos por haberlo hecho en otro municipio, un sistema de puntuación que le daba una clara ventaja y que cuenta con numerosa jurisprudencia en contra tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional».

La «hipocresía» del PSOE

Según la coordinadora local de VOX en Cartes «es intolerable la hipocresía del PSOE, que mientras en Asturias exige la cabeza de un alcalde del PP por un caso donde la justicia les ha dado la razón, en Cantabria, el Secretario General del PSOE y Delegado del Gobierno, sale a defender públicamente a Molleda afirmando que su actuación es totalmente transparente y legal».