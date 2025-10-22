Camargo se une al nuevo sistema unificado de pago del transporte regional

S. E. Santander Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Camargo se incorporará al nuevo sistema unificado de pago en toda la red de transportes de Cantabria, tras al convenio de colaboración que ha suscrito con el Gobierno regional. De esta forma, quienes viajan desde Camargo podrán usar la nueva tarjeta interoperable en los autobuses municipales.

El sistema permitirá poner a disposición de los jóvenes menores de 26 años de Camargo las nuevas tarjetas como medio de pago, tanto de las tarifas municipales para el Servicio de Transporte Urbano de Camargo, como para acceder a los descuentos de los Servicios de Transporte Interurbano Regional.

En el caso del perfil joven (15-25 años) supondrá descuentos para sus usuarios del 55 por ciento y la gratuidad para aquellos viajeros de hasta 14 años. La tarjeta interoperable puede ser adquirida y recargada de forma presencial en las Oficinas de Atención al Público situadas en la Estación de Autobuses de Santander y Torrelavega de 08.00 a 14.00 horas de lunes a viernes laborables.

Roberto Media, consejero de Transporte, ha señalado que que el objetivo es avanzar hacia una movilidad «más eficiente», a través de este Sistema Unificado de Pago para la red de transporte de Cantabria del que ya forman parte los municipios de Castro Urdiales y El Astillero, y que continuará su expansión en las próximas semanas. Por su parte, el alcalde Diego Movellán ha afirmado que la incorporación del municipio a este sistema unificado supone «un paso importante hacia una movilidad más cómoda».