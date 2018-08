«Ser campeón de España es la mayor recompensa» Ramón Moreno se ha proclamado Campeón de España de Kick Boxing Veteranos BLANCA CARBONELL Santander Lunes, 13 agosto 2018, 20:54

Ramón Moreno, de 48 años, miembro del Club de Lucha Esparta de Reinosa y de profesión electrónico industrial, ha logrado en Guadalajara proclamarse campeón de España de Kick Boxing Veteranos en la modalidad Kick Light.

-¿Cómo fue su experiencia en el Campeonato Nacional de Kick Boxing?

-Éramos 600 participantes de las diferentes modalidades, y bueno, ha sido una gran experiencia. Inicialmente estaba inscrito en dos modalidades, en Kick Light y Light Contact. En Light Contact me eliminaron y seguí compitiendo en esta modalidad. Fue una experiencia diferente a todas las citas deportivas que había tenido anteriormente. Requiere de mucha concentración, te sientes con mucha presión porque al final es un deporte individual, un deporte en el que no tienes un equipo sino que eres solo tú mismo. Yo no tenía experiencia y entonces la presión y el nivel de exigencia es mayor. Al principio estuve muy nervioso pero una vez que empecé a competir fui entrando un poco en la pelea. Así, fui pasando una serie de eliminatorias hasta que llegué a la final. La final se celebró el 22 de julio. Peleé con gente más joven que yo puesto que la categoría va desde los 41 hasta los 55 años. Varios de mis rivales tenían 42 años. La diferencia de edad también se nota, pero bueno, todo fue bien.

-¿Esperaba volver con el Campeonato de España?

-No. Me he preparado muy a fondo, porque sé que por la edad que tengo no voy a tener muchas opciones de repetirlo. Tienes una ligera esperanza, en mi caso de poder hacerlo bien, pero nunca vas con la idea de conseguirlo.

-¿Cómo ha sido su preparación?

-Desde que tomé la decisión de participar en este Campeonato Nacional, una vez que terminamos el Campeonato Regional que te permitía acceder a él, comenzamos a trabajar. Desde entonces le hemos dedicado muchas horas de entrenamiento, tanto en el gimnasio como fuera de él, corriendo y demás.

-¿Qué ha supuesto este triunfo para usted?

-Es una experiencia, un recuerdo que te va a quedar siempre de tu paso por el mundo del deporte. A lo largo de los años practicas deportes, pero el conseguir ser campeón de España es el mayor de los recuerdos, la mayor recompensa.

«Ahora estoy disfrutando del momento, de haber conseguido este reto, y no me planteo el futuro»

-¿Cómo comenzó en el mundo de la lucha?

-Yo siempre había practicado fútbol sala, pero ya no podía seguir haciéndolo porque tuve una lesión en una rodilla. Siempre tuve la inquietud de practicar deportes de contacto y comencé a ir con un amigo. Me empezó a enganchar, como te pueden gustar otro tipo de deportes, como en mi caso había sido previamente el fútbol sala.

-A nivel de club, ¿cómo valora los resultados que durante esta temporada está obteniendo el Club de Luca Esparta?

-Los resultados del Club de Lucha Esparta siempre son buenos. En los últimos años hemos conseguido una serie de medallas en todas las categorías. La gente que presenta este club a la competición generalmente tiene un buen nivel de preparación.

«Es necesario destacar los conocimientos, la dedicación y la calidad humana del entrenador»

-¿Cuál cree que es el secreto para haber cosechados tantos éxitos en tan poco tiempo?

-Fundamentalmente el ambiente que generan los entrenadores, en este caso Pablo Ramos, el ritmo de trabajo que vivimos en el día a día. Es necesario destacar los conocimientos, la dedicación y la calidad humana de nuestro entrenador.

¿Cuáles son ahora sus objetivos?

-Ahora mismo estoy disfrutando del momento, de haber conseguido este pequeño reto, y no me planteo el futuro. No sé si voy a volver a competir o si no, pero es posible que sí repita la experiencia, pero tampoco lo tengo claro.

-Es empresario. ¿Qué dificultades ha encontrado a la hora de compaginar la práctica deportiva con su vida diaria?

-Cuando simplemente practicas y entrenas un deporte es una cosa. Nosotros por ejemplo entrenamos tres días a la semana. Pero ya, cuando preparas una prueba como esta es difícil de compaginar con los quehaceres diarios. Hay que continuar con el trabajo, la vida, el día a día, la familia, y entrenar todo lo que se pueda, y eso la verdad es que es complicado y te lleva en ocasiones a dejar de hacer otras cosas, pero bueno, al final merece la pena.