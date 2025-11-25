Campoo de Yuso compra una cisterna para distribuir agua potable en épocas de sequía La máquina llegará a principios del año próximo, tendrá una capacidad de 8.000 litros y ha costado 32.670 euros

Campoo de Yuso se prepara para la época de sequía con una nueva cisterna de agua potable.

Nacho Cavia Campoo de Yuso Martes, 25 de noviembre 2025, 19:40

El Ayuntamiento de Campoo de Yuso se ha comprado una cisterna de 8.000 litros de capacidad para el transporte de agua de consumo humano a cualquier rincón del municipio. Tras el proceso de licitación, se ha adjudicado el contrato a la empresa Sadeina, que ofertó una cisterna en acero inoxidable, homologada, por 32.670 euros, el total por el que salía el contrato a licitación. Una máquina transportable que incluye neumáticos y 10 metros de manguera, entre otras muchas características.

La intención es contar con ella para carga, transporte y descarga de agua potable en lugares no conectados a los Planes Hidráulicos del Gobierno de Cantabria, como es el caso del municipio de Campoo de Yuso, «algo que posibilite a la población el acceso a este servicio fundamental».

La empresa deberá entregarla antes de cumplidos cuatro meses desde la firma del contrato y tendrá que garantizar que cumple la legislación sanitaria de transporte de agua para consumo humano.

El alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz, ha alertado en más de una ocasión del descenso del caudal de agua en el embalse del Ebro en época estival y los problemas de abastecimiento que ello supone para los pueblos de todo el entorno, afectados por las restricciones.

Ayudas del Gobierno

Campoo de Yuso es uno de los siete municipios que recibirá ayudas del Ejecutivo cántabro para paliar los efectos de la sequía, ayudas que sirven precisamente «para financiar la compra de vehículos cisterna u otros elementos para el transporte de agua en aquellas localidades de la comunidad que no se encuentran conectadas a ninguno de los planes hidráulicos de titularidad autonómica».

El Gobierno pretende ayudar a las pequeñas entidades locales a sufragar los gastos que les suponen, especialmente en los meses de verano, abastecer de agua a sus vecinos a través de camiones cisterna u otros vehículos desde los depósitos regionales.

Los municipios beneficiarios son Campoo de Yuso, al que se le conceden más de 31.000 euros, y la Hermandad de Campoo de Suso (37.000), o San Miguel de Aguayo, con una ayuda de 40.000 euros, según se recoge en la resolución de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente publicada hace una semana en el Boletín Oficial de Cantabria.