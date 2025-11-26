El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en La Casona de Reinosa. DM

Concentración en Reinosa para alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres

«La igualdad no puede esperar» fue una de las frases pronunciadas en La Casona en un manifiesto del gobierno municipal

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Reinosa ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres saliendo a la calle de la mano de la Concejalía de Igualdad del Consistorio, que ha reunido a representantes de la Corporación, colegios y vecinos de la localidad en los exteriores de La Casona, donde la edil Mariola Marcos ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha remarcado «que no hay lugar para la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad, en nuestras calles, hogares y vidas».

«No es un problema del ámbito privado», ha dicho la concejala de Igualdad, «es estructural, social y político y la expresión más extrema de la desigualdad además de un ataque directo a los derechos humanos». Frente a este problema, ha afirmado que «no puede haber neutralidad y la única respuesta posible es el compromiso firme, valiente y colectivo. Un compromiso que no debe ser solo institucional sino de toda la sociedad».

«Una sociedad que tolera la violencia no es libre»

Marcos ha señalado que «jornadas como la de hoy sirven para reafirmarnos en la convicción de que una sociedad que tolera la violencia contra las mujeres no es una sociedad libre». Sin embargo, ha apuntado, «una sociedad que la combate es más justa, humana y democrática». Concluyó incidiendo en que «la igualdad no puede esperar».

Tras la lectura, tomaron la palabra una representante de la asociación TEDA y alumnos de los centros educativos de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  2. 2 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  3. 3 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  4. 4

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  5. 5

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  8. 8

    Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing
  9. 9 Seis denuncias al día en Cantabria
  10. 10

    Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Concentración en Reinosa para alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres

Concentración en Reinosa para alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres