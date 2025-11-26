Concentración en Reinosa para alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres «La igualdad no puede esperar» fue una de las frases pronunciadas en La Casona en un manifiesto del gobierno municipal

Reinosa ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres saliendo a la calle de la mano de la Concejalía de Igualdad del Consistorio, que ha reunido a representantes de la Corporación, colegios y vecinos de la localidad en los exteriores de La Casona, donde la edil Mariola Marcos ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha remarcado «que no hay lugar para la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad, en nuestras calles, hogares y vidas».

«No es un problema del ámbito privado», ha dicho la concejala de Igualdad, «es estructural, social y político y la expresión más extrema de la desigualdad además de un ataque directo a los derechos humanos». Frente a este problema, ha afirmado que «no puede haber neutralidad y la única respuesta posible es el compromiso firme, valiente y colectivo. Un compromiso que no debe ser solo institucional sino de toda la sociedad».

«Una sociedad que tolera la violencia no es libre»

Marcos ha señalado que «jornadas como la de hoy sirven para reafirmarnos en la convicción de que una sociedad que tolera la violencia contra las mujeres no es una sociedad libre». Sin embargo, ha apuntado, «una sociedad que la combate es más justa, humana y democrática». Concluyó incidiendo en que «la igualdad no puede esperar».

Tras la lectura, tomaron la palabra una representante de la asociación TEDA y alumnos de los centros educativos de la ciudad.

