Consumada la salida de Campoo de Enmedio de la Mancomunidad Alto Ebro El organismo ya ha modificado sus estatutos y el Ayuntamiento prepara un nuevo convenio con la inclusión de un trabajador social a su plantilla

Última comparecencia del alcalde de Campoo de Enmedio como miembro de la Mancomunidad Alto Ebro, ante la consejera de Igualdad.

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de Cantabria ha consumado oficialmente el abandono de Campoo de Enmedio de la Mancomunidad de Municipios Alto Ebro, tras publicar el acuerdo de la Junta de la Mancomunidad por el que se aprueba la modificación de sus estatutos ante la separación de uno de sus componentes, «para adaptarlos a la nueva situación generada por la separación voluntaria del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio».

Desde ahora la Mancomunidad de Municipios Alto Ebro estará integrada por los municipios de Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa y Pesquera. También has ido necesario modificar la sede de la Mancomunidad, quedando fijado su domicilio social en La Costana, Campoo de Yuso.

Y la tercera modificación se atañe al personal que trabaja para la Mancomunidad, que ahora estará constituido por dos trabajadores sociales. En este caso también se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria la modificación de la Plantilla de Personal.

Nueva plaza de trabajo

En Campoo de Enmedio se han tomado también las primeras decisiones tras su salida voluntaria de la Mancomunidad, publicando las bases reguladoras y la convocatoria para la provisión, a tiempo parcial, de una plaza de trabajador social, así como la creación de una bolsa de empleo en ese ámbito.

La plaza será en régimen de personal laboral temporal a jornada parcial, adscrita al área de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio y financiada con cargo al Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio para la prestación del Servicio Social de Atención Primaria. Una «necesidad» derivada «de la salida de la Mancomunidad Alto-Ebro con efectos de 31 de diciembre y la entrada en vigor del nuevo Convenio ICASS a partir del 1 de enero de 2026, siendo imprescindible garantizar la continuidad del servicio». En cuanto a la retribución estimada inicial, se fija en 21.200 euros brutos anuales, proporcional a la jornada parcial.

Además, se establece que con las personas aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición, no resulten seleccionadas para la plaza convocada, se constituirá una bolsa de empleo temporal para la cobertura de necesidades urgentes, sustituciones, programas temporales o vacantes provisionales.

El orden de la bolsa se establecerá según la puntuación final obtenida en el proceso selectivo, de mayor a menor.