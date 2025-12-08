El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Comienzan las obras de reparación de la iglesia románica de Fontibre. DM

El Obispado repara la cubierta de la iglesia de Fontibre y evita su ruina

Los vecinos del Concejo Abierto agradecen una intervención tan necesaria como oportuna, porque «no habría aguantado la próxima nevada fuerte»

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Suso

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:59

Comenta

El Obispado ha comenzado las obras para reformar el tejado de la iglesia de San Félix en Fontibre, una actuación esencial que garantizará la supervivencia ... del edificio del Románico perteneciente al siglo XII y que se encontraba en estado de ruina inminente. «No habría aguantado una nevada más», atestiguan los vecinos del Concejo Abierto de Fontibre, quienes recuerdan que llevan «años» bregando para adecentar el edificio religioso, una lucha que por fin «ha obtenido respuesta con este proyecto de rehabilitación de la techumbre».

