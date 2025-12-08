El Obispado repara la cubierta de la iglesia de Fontibre y evita su ruina

El Obispado ha comenzado las obras para reformar el tejado de la iglesia de San Félix en Fontibre, una actuación esencial que garantizará la supervivencia ... del edificio del Románico perteneciente al siglo XII y que se encontraba en estado de ruina inminente. «No habría aguantado una nevada más», atestiguan los vecinos del Concejo Abierto de Fontibre, quienes recuerdan que llevan «años» bregando para adecentar el edificio religioso, una lucha que por fin «ha obtenido respuesta con este proyecto de rehabilitación de la techumbre».

La situación del templo se volvió insostenible en enero de 2024, cuando falleció Marta Escalada, la vecina que llevaba toda la vida dedicada en al cuidado de la iglesia. La secretaria del concejo, Cristina Fernández, recuerda cómo en el funeral de la mujer «se oían las goteras rezumando durante el oficio religioso». La familia decidió honrar la memoria de Marta alertando de esa situación a través de El Diario Montañés. Después, los responsables de Patrimonio del Obispado «visitaron el templo y anunciaron que restaurarían la iglesia».

Los trabajos para reparar la cubierta corren a cargo del Obispado y suponen «una remodelación fundamental que nos permitirá pensar en los siguientes pasos a dar», porque la iglesia de Fontibre necesita de más actuaciones.

Ampliar La iglesia necesita más reparaciones, que eso será más adelante. DM

Por ejemplo, explican miembros del Concejo, «habrá que pensar qué se hace en el interior, porque todos los bancos y las peanas de las vírgenes acumulan polilla». Con todo, «es un milagro que nos hagan el tejado, porque este invierno de otro modo con la primera nevada fuerte, se habría venido abajo», pronostican.

Ahora el Concejo quiere hacer extensivo el grito de socorro para nuevas actuaciones, un llamamiento «a quien pueda y quiera» aportar algo para seguir recuperando la iglesia.