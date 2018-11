Los proyectos de los reinosanos La renovación del rocódromo, una de las propuestas más demandadas. / Blanca Carbonell Reinosa El Ayuntamiento acometerá cuatro propuestas seleccionadas por los ciudadanos a través del proceso de Presupuestos Participativos de 2018 BLANCA CARBONELL Reinosa Viernes, 2 noviembre 2018, 08:10

Ya hay cuatro propuestas seleccionadas por los ciudadanos de Reinosa que serán financiadas a través de los presupuestos participativos, proceso que el Ayuntamiento de Reinosa ha puesto en marcha durante este año.

Se trata de una partida de 100.000 euros, reflejada en el presupuesto municipal de 2018, que servirá para realizar cuatro actuaciones diferentes, a razón de 25.000 euros por cada una.

Por número de apoyos recabados, la propuesta que más adhesiones se grajeó fue la relativa a la instalación de una antena de radio que permita sintonizar adecuadamente emisoras de radio musicales en Reinosa.

Sin embargo, debido a que la sintonización o no de emisoras de radio en Reinosa no depende del Ayuntamiento de la ciudad y que ésta no se mejorará con la instalación de una nueva antena, esta propuesta fue rechazada por el Grupo Motor de los Presupuestos Participativos.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento señalan que la colocación de dicha antena requiere de un lugar elevado, pero la ley actual no permite su instalación dentro del casco urbano. En este sentido recuerdan que el ámbito de actuación de los presupuestos participativos es únicamente el municipal, por lo que también sería inviable.

Sin embargo, el Ayuntamientoha informado de que, teniendo en cuenta su buena acogida, va a intentar trasladar esta propuesta a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y a las propias emisoras de radio que no se escuchan en la ciudad, para tratar de mejorar en la medida de lo posible su sintonización.

De esta manera, y una vez ha sido descartada la propuesta más votada, asciende a la primera posición la petición de la renovación del rocódromo municipal, realizada por el Club Alpino Tres Mares la Milana. El objetivo de la propuesta es renovar y adecuar las instalaciones actuales del rocódromo municipal, situado en el pabellón polideportivo Tito Carrera. Piden además, crear una escuela de escalada para que los más jóvenes se inicien en este deporte.

La segunda propuesta seleccionada, ha sido revalidada por los vecinos, que ya la eligieron el año pasado. Se trata de la organización de actividades en el centro sociocultural Impluvium durante los meses de invierno. La propuesta considera la climatología adversa en invierno, en Reinosa por lo que solicita destinar una de estas partidas, para la realización de actividades para niños y jóvenes y que así puedan estar a cubierto.

En tercer lugar, los ciudadanos han elegido habilitar una sala de estudio adecuada. Expone el proponente que la sala de estudio, ubicada antes en La Casona, se ha trasladado a la antigua Casa de Cultura Sánchez Díaz, donde los horarios son escasos, se escucha el ruido de la calle, solo cuenta con seis mesas y no dispone de enchufes cercanos a las mesas, los cuales son necesarios para desarrollar tareas con ordenadores y otros dispositivos. Por esa razón pide un espacio que reúna las condiciones óptimas para que los ciudadanos de Reinosa puedan estudiar.

Si se mantuviera donde está ahora solicita mejorar las ventanas, para evitar el ruido; dotarla de mayor número de mesas en condiciones adecuadas y de enchufes cercanos para poder utilizar ordenadores y otros dispositivos. Esta propuesta considera además que la sala de estudios podría ubicarse en otros edificios como el colegio Concha Espina o el Impluvium, si bien recalca que en ambos casos sería necesario ampliar el horario.

En último lugar, y repescada tras descartar la propuesta ganadora, ha sido seleccionada la petición de acondicionar el Parque de las Fuentes de la ciudad. Solicita el proponente realizar una actuación general en el conjunto del parque, retirar escombro de la entrada de vehículos, arreglar los paseos, construir caminos, renovar farolas y colocar más unidades, renovar papeleras, instalar alguna fuente de agua potable, limpiar el río y repoblar el arbolado que falta.

También considera importante Enlosar y reponer las piedras de la bolera y de las escaleras, así como prohibir que los perros hagan sus necesidades en este enclave u obligar a sus dueños a que recojan sus excrementos. En cuanto al río que surge del parque, pide que se limpie su curso de maleza y basura.