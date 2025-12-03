Reinosa se pone el sombrero en la fiesta más 'loca y divertida' del año La imaginación más desbordante se sube a la cabeza en la fiesta 'Chapeau', donde lo primordial es la creatividad y las ganas de pasarlo bien

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:20

Reinosa se prepara ya para tirar de la imaginación más desbordante en la fiesta 'Chapeau', una cita con los sombreros más originales. Ser lo más creativo posible y tener ganas de pasárselo bien son las dos únicas condiciones para participar en la fiesta «más loca y divertida» de las que se celebran, anualmente, en Reinosa, como reconocen en el Ayuntamiento.

En 'Chapeau' los protagonistas serán, de nuevo, los sombreros más extravagantes, que desfilarán el 20 de diciembre a partir de la una de la tarde por el centro de la ciudad. El Parque de Cupido será el punto de partida de una cita organizada por Galería Vertical con la colaboración del Ayuntamiento de Reinosa.

Concurso en distintas categorías

'Chapeau' volverá a premiar a las propuestas más inverosímiles y sorprendentes en un concurso en el que se han establecido varias categorías,: la de los sombreros «más marchosos, superlativos, sofisticados, navideños, locos, el más 'flowers' o el que mejor represente a la capital de la nieve o a la Pantera Rosa», éste último, como novedad y en homenaje al popular personaje creado por Friz Freleng.

Además, se concederá un premio al grupo que «mejor represente una historia o que más se haya involucrado en la elaboración».

Habrá música desde el comienzo del desfile, con charangas que acompañarán a lo largo del recorrido a los participantes. En el Impluvium, donde tendrá lugar la entrega de premios, el encargado de poner ritmo al evento será un Dj.

El previsible frío del mes de diciembre se combatirá con un chocolate caliente que se distribuirá entre los participantes, una nutrida legión que crece cada año, «gracias al apoyo de grandes y pequeños y el buen ambiente que brilla como seña de identidad».

Las inscripciones se podrán realizar en el Parque de Cupido ese mismo día desde las 11.30 horas.

