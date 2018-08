Castro deberá aprobar el Presupuesto para solventar los problemas de personal El cuerpo de bomberos de Castro es uno de los que demanda más personal / Inés Castresana Castro Urdiales El alcalde Ángel Díaz Munío asegura que «las leyes no ponen nada fácil la ampliación de plantilla», razón por la que cree que su gobierno tiene una responsabilidad «bastante limitada» ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 31 agosto 2018, 07:24

Un mes después de que asegurara, en base a los indicaciones de la secretaria municipal, que se debía negociar la Oferta de Empleo Público (OPE) del Ayuntamiento castreño como paso previo a la aprobación del Presupuesto de 2018, el alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío (CastroVerde), compareció de nuevo en rueda de prensa para aclarar que primero habrá que sacar adelante el documento económico para, después, ampliar la plantilla municipal.

Díaz Munío volvió a salir a la palestra después de las concentraciones semanales que bomberos, policías locales y empleadas de la Residencia municipal protagonizan desde hace unos meses. Asimismo, quiso responder a aquellos que acusan a CastroVerde de «mirar para otro lado y no hacer nada» con el problema de personal que padece el tercer Ayuntamiento más grande de Cantabria.

«Es falso e injusto que digan que no hacemos nada. Estamos ante un proceso muy complicado. Algunos pretenden que no salga adelante ni el Presupuesto ni la Oferta de Empleo Público para desgastar a CastroVerde, tienen interés que nadie cambie porque aquí se mezclan el interés general y el particular de algunos», señaló.

Antes de esta reflexión, el primer edil castreño detalló la problemática de los tres colectivos que más se están viendo afectados por la falta de personal, sobre todo en época estival con motivo de las vacaciones, lo que ha provocado, en el caso de los bomberos que haya días en que ni siquiera se cumple la guardia mínima de tres efectivos, estando dos bomberos para atender cualquier emergencia.

«En la Residencia Municipal, la mayoría de empleadas son auxiliares de clínica y, aunque se cumplen los ratios que exige el Gobierno regional, son pocas, tienen muchas bajas, el absentismo es del 30% y la media de edad de 50 años, de ahí que haya que tener en cuenta las condiciones en las que trabajan», dijo.

A esto, añadió el alcalde, hay que sumar que hay vacaciones y la situación es «mucho más difícil, ya que el trabajo se intensifica y se requiere más esfuerzo». «Es justo y equitativo que se quejen y estamos de acuerdo en que necesitamos contratar auxiliares de clínica».

Respecto a los bomberos, Díaz Munío señaló que la demanda de este cuerpo se basa en un aumento de efectivos y la subida de sueldo, equiparándola al resto de empleados del Ayuntamiento. «Queremos que acaben integrándose en la plantilla del Ayuntamiento y recoger sus reclamaciones porque nos parecen legítimas, pero para que eso se produzca hay que celebrar una mesa de negociación, aprobarse en Pleno y elaborar un plan que recoja las acciones que debemos llevar a cabo».

Finalmente, sobre la Policía Local, el regidor dijo que hay que incrementar la plantilla por las jubilaciones, porque hay más agentes en segunda actividad y menos patrullando, con lo que el «servicio es peor como en los otros dos casos».

Soluciones

Así las cosas, Díaz Munío dejó claro que en una administración pública «no podemos contratar a quien queramos, ni cuando queramos, ni como queramos». «Hay unas restricciones que dicen que para aumentar las plazas hay que hacer una oferta de empleo público que tiene que venir después de la aprobación de un Presupuesto. Pero no solo hay que poner las plazas que queremos sacar, sino también sacar a concurso todas las de interinos del Ayuntamiento, que suponen un número importante. Aunque la ley permite consolidar las plazas y los interinos tienen un recorrido más favorable que los que se presenten del resto de España».

Otra de las limitaciones que tiene el Ayuntamiento de Castro, según detalló el alcalde, tiene que ver con la 'Ley Montoro', que dice que «no se puede contratar más gente que aquella que se haya jubilado en el ejercicio anterior y que solo se pueden sacar plazas fijas». Esto supone que en la Residencia la tasa de reposición es cero porque todas las trabajadoras son interinas. «Vamos a intentar flexibilizar esta situación porque queremos cubrir vacantes y aumentar plazas. Las leyes no nos lo ponen nada fácil», apuntó, para, a continuación, señalar que ante esta situación «CastroVerde tiene una responsabilidad bastante limitada, aunque no renunciamos a ella, porque tenemos que resolver el problema».