Castro realiza un lavado de cara integral en sus calles

El Ayuntamiento de Castro Urdiales continúa con la renovación de viales y el pintado de sus calles. El Consistorio acaba de adjudicar la tercera fase del proyecto con el que realiza un lavado de cara a su infraestructura urbanística con un presupuesto de 369.725 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos afectarán a las glorietas de acceso norte y sur; a la calle Subida a Campijo, en la intersección con Derechos Humanos y Primero de Mayo, calle ésta última que también será intervenida. Además, se renovará el drenaje de Morales Erostarbe; y la intersección en la calle Siervas de Jesús y El Sable en el cruce con Islas Canarias y Manuel Urquijo.

Según ha explicado la alcaldesa, Susana Herrán, el Plan de Asfaltados Municipal «permite renovar progresivamente los firmes deteriorados, priorizando aquellas zonas que soportan mayor tránsito y donde resulta más necesario intervenir». En esta actuación integral, «se sustituye completamente el firme y la pintura vial, con tratamiento previo de todos los blandones existentes para que no se vuelvan a originar baches en el futuro».

Además, para garantizar la seguridad y la accesibilidad, se repondrán pasos elevados, ajustando su altura y sus rampas de acceso a la normativa, ateniendo así «una demanda ciudadana», y se colocarán nuevos sumideros allí donde sea necesario. También se actuará en otras instalaciones subterráneas con el objetivo «de evitar que haya que realizar zanjas una vez renovado el firme al menos durante los próximos diez años».

Además, en esta tercera fase «también se han ejecutado otras labores de parcheo para mejorar zonas con este tipo de actuaciones puntuales» como una medida provisional hasta que se pueda ejecutar una renovación integral. Previamente, el Consistorio ha ejecutado las dos primeras partes del trabajo según la hoja de ruta marcada en la pasada legislatura. «Estamos cumpliendo nuestros compromisos y no dejamos de trabajar para transformar la red viaria de nuestro municipio». «Cada nueva actuación en materia de pavimentación contribuye a mejorar la calidad de vida, la seguridad y la accesibilidad en todos los barrios y pedanías», ha explicado la alcaldesa.