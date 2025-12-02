Detenido en Castro un falso instalador de telecomunicaciones por robar a una anciana

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 44 años y con domicilio en Castro Urdiales que se hizo pasar por instalador ... de telecomunicaciones para presuntamente robar 8.400 euros y joyas a una mujer de 82 años de su vivienda en la citada localidad.

Los agentes de Castro Urdiales fueron quienes iniciaron la investigación el 13 de noviembre a raíz de una denuncia por sustracción de joyas y dinero en efectivo tras la visita de un supuesto técnico instalador de telecomunicaciones a la vivienda.

Según ha explicado la Benemérita en nota de prensa, el hombre engañó y convenció a la víctima para instalar gratuitamente una cámara de seguridad en la zona de la vivienda donde tuviera los objetos de más valor, y aprovechó un descuido de la mujer para coger las joyas y el dinero y huir de la vivienda.

La investigación determinó que el presunto autor de los hechos había intentado un mes antes realizar la misma operación en otro domicilio de Castro Urdiales, donde reside una mujer de 85 años, haciéndose pasar en esa ocasión por técnico de teleasistencia, aunque entonces no consiguió robar nada.

Los agentes lograron identificar al hombre, residente desde mayo en Castro Urdiales y que, al parecer, tenía conocimientos sobre instalaciones de aparatos de telecomunicaciones por haber trabajado anteriormente en el sector.

Así, los guardias consiguieron localizar y detener al presunto autor del hurto y recuperaron todas las joyas sustraídas y más de 4.000 euros.

Plan Mayor Seguridad

La Guardia Civil, dentro del Plan Mayor Seguridad, aconseja que, ante la presencia de personas que nos oferten instalaciones u otros servicios, se solicite siempre la acreditación profesional y, en caso de duda, no se permita el acceso a la vivienda hasta verificar con la empresa o compañía correspondiente que se trata de una persona habilitada.

Igualmente, se debe desconfiar de los que ofrezcan grandes ofertas o trabajos gratuitos, así como de las visitas de técnicos o instaladores de los que no se ha requerido sus servicios.

La Guardia Civil, dentro de las medidas preventivas dirigidas para los mayores, imparte charlas informativas en las que da consejos de prevención y recuerda la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.