Diero incautado al falso instalador de Castro Urdiales.

Detenido en Castro un falso instalador de telecomunicaciones por robar a una anciana

El presunto autor de los hechos, de 44 años de edad, se hizo pasar por técnico y aprovechó para sustraer 8.400 euros y joyas a la mujer | La Benemérita logró recuperar todo el botín sustraido

DM

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:32

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 44 años y con domicilio en Castro Urdiales que se hizo pasar por instalador ... de telecomunicaciones para presuntamente robar 8.400 euros y joyas a una mujer de 82 años de su vivienda en la citada localidad.

