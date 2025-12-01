Localizado un vertido con más de cien sacos de materiales de construcción en Sámano

Un vertido con más de cien sacos de materiales de construcción ha sido localizado en el barrio Ornás de Sámano (Castro Urdiales). El Ayuntamiento, a ... través de la Concejalía de Medio Ambiente, dio con él tras recibir «el aviso de la ciudadanía» y anunció que «tomará las medidas oportunas para investigar la situación, identificar a los responsables y sancionarlos». Además, desde el Consistorio recuerdan que la multa por este tipo de acciones puede ascender hasta los 45.000 euros.

La Red de Puntos Limpios del Gobierno de Cantabria «recoge gratuitamente este tipo de materiales» y depositarlos fuera de los cauces establecidos «no solo genera un impacto negativo en el entorno, sino que también supone una carga adicional para el servicio municipal de recogida de residuos, afectando a su funcionamiento diario». Así se encargó de explicarlo la concejala del área, Virginia Losada.

Por eso, «agradecemos la colaboración ciudadana por informar sobre este tipo de incidentes que afectan al medio ambiente y al entorno natural de nuestra ciudad» y «hacemos un llamamiento a la responsabilidad para erradicar este tipo de infracciones».

Otros casos

No es, ni mucho menos, el primer vertido que aparece en Castro Urdiales de este tipo. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento comunicó la aparición de escombros y materiales de construcción junto al campo de fútbol en la avenida Chinchapapa. También en abril, se encontró otro vertido con todo tipo de enseres personales, como si se hubiera vaciado un piso entero, bajo la pasarela de la autovía de la Agüera, a su paso por el Pontarrón. Había muebles, documentos, somieres, ropa y bolsas de basura.

El Ayuntamiento de Guriezo anunció también entonces que denunciaría los hechos ante la Guardia Civil tras realizar las gestiones oportunas para averiguar quiénes son los autores de tal atropello. La aparición del vertido entre Castro y el municipio vecino despertó la preocupación de los vecinos que avisaron al Consistorio.El Consistorio agradece en este sentido la colaboración ciudadana.