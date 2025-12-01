El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Localizado un vertido con más de cien sacos de materiales de construcción en Sámano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:27

Un vertido con más de cien sacos de materiales de construcción ha sido localizado en el barrio Ornás de Sámano (Castro Urdiales). El Ayuntamiento, a ... través de la Concejalía de Medio Ambiente, dio con él tras recibir «el aviso de la ciudadanía» y anunció que «tomará las medidas oportunas para investigar la situación, identificar a los responsables y sancionarlos». Además, desde el Consistorio recuerdan que la multa por este tipo de acciones puede ascender hasta los 45.000 euros.

