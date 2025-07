El pedáneo de la localidad de Oriñón desmiente que haya un envenenador de perros en la playa

Lucía Alcolea Santander Martes, 22 de julio 2025, 17:50 Comenta Compartir

En los últimos días se ha difundido por redes sociales un alarmante mensaje que advierte sobre la presencia de un envenenador de perros en la playa de Oriñón, en el municipio de Castro Urdiales. Según esta información, al menos tres canes habrían muerto tras ingerir carne envenenada, supuestamente diseminada en el arenal o alrededores. Sin embargo, autoridades locales y cuerpos de seguridad lo desmienten categóricamente.

El alcalde pedáneo de Oriñón, José Guzmán, ha salido al paso de estos rumores asegurando que no hay ningún indicio que confirme la existencia de animales muertos ni de episodios de envenenamiento. Tal y como ha detallado, él mismo se ha encargado de preguntar personalmente en todas las fincas con perros cercanas a Sonabia y «nadie ha oído nada». «Lo que sabemos es que no hay ningún perro muerto ni tampoco rastro de la carne que supuestamente se utilizó», explica Guzmán. Incluso se ha llegado a hablar de carne de ternera envenenada, algo que el pedáneo considera absurdo: «Si alguien quisiera hacer eso, usaría salchichas baratas, no ternera».

La Policía Local, por su parte, no ha recibido ninguna denuncia ni aviso oficial. «Lleva corriendo el rumor un par de semanas, pero no hay constancia de ningún caso», señalan fuentes policiales. Añaden que, en la parte de la playa que da a la ría, los canes pueden estar sueltos, algo que habitualmente «genera muchas quejas». «Hay personas a las que les molesta», añaden y reconocen que en algunas ocasiones los perros pasan a la zona del arenal que da a la mar, donde no está permitida su presencia.

De hecho, Guzmán cree que el «bulo» ha sido impulsado por alguien que quiere evitar la presencia de perros en la playa, que en ningún momento ha sido cerrada, como también se ha afirmado falsamente este último fin de semana. «A alguien no le gusta que haya perros en la zona habilitada para ello, y por eso han extendido el rumor», considera el pedáneo, quien sitúa el origen de la falsa noticia en un aviso a los socorristas de la playa de Oriñón. Algo que describe como «una afirmación sin fundamento, como si alguien dijera que ha visto un elefante volando».

Por ahora, no existe ningún dato, denuncia ni evidencia que respalde la existencia de un envenenador de perros en Oriñón.