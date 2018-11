El Astillero aplaza de forma temporal la licencia de obra para la línea de alta tensión Calle por la que pasará la línea / Sheila Izquierdo El portavoz de los afectados de Guarnizo, Óscar Aja, valoró positivamente la decisión de la Junta de Gobierno, porque cree que «es una manera de ganar tiempo» SHEILA IZQUIERDO El Astillero Miércoles, 28 noviembre 2018, 07:57

La línea de alta tensión de Red Eléctrica no pasará de momento por Guarnizo. Al menos, no será la realidad «inminente» que se había anunciado por la Administración. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Astillero decidió, en su última convocatoria y en contraposición a lo que había previsto, no aprobar la licencia de obra para la puesta en marcha de los trabajos, mientras que los informes técnicos no sean «totalmente favorables». Una decisión que fue valorada de manera «positiva» por el portavoz de los afectados de El Astillero, Óscar Aja, para quien esto es «una forma de ganar tiempo».

El equipo de gobierno regionalista en el Ayuntamiento astillerense dio a conocer ayer en un comunicado la decisión adoptada por la Junta de Gobierno local en su última convocatoria de no aprobar la licencia de obra para Red Eléctrica Española «hasta resolver algunos requerimientos técnicos». Eso sí, también reiteró que dará la licencia a la obra cuando «los informes de los técnicos sean «totalmente favorables».

El Ayuntamiento anunció que la Junta de Gobierno procedió a tomar esta decisión «atendiendo a los informes de los técnicos» que han requerido que se complete información sobre algunos aspectos del proyecto y que se aporte documentación adicional a la ya presentada. «El equipo de gobierno cumple con lo dicho, el proyecto tendrá licencia de obra cuando cuente con informes técnicos totalmente favorables», sentenció el alcalde, Francisco Ortiz, que explicó que ahora, «lo que no podemos hacer es conceder licencia con unos informes técnicos condicionados».

La solicitud de Red Eléctrica Española recibió el dictamen favorable a la licencia de obra en la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado 19 de noviembre, pero «condicionada a los requerimientos del informe técnico». Por eso, apostilló el regidor regionalista, «no la aprobaremos hasta no recibir una respuesta satisfactoria» a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos municipales.

El alcalde anunció, además, que se reunirá con representantes de la plataforma vecinal que se opone a la construcción de esta línea de alta tensión entre El Astillero y Camargo, con el fin de poder dar respuesta a aquellas cuestiones que los afectados quieran plantear. Ortiz aseguró que de esta manera cumple con el compromiso de reunirse con todos aquellos colectivos y ciudadanos que lo deseen, para aportarles toda la información sobre el proyecto, sobre la tramitación que se ha seguido durante los últimos años y todas aquellas cuestiones que puedan ser objeto de duda.

«Hemos reiterado que desde el equipo de gobierno estamos dispuestos a explicar, en lo que nos compete y cuantas veces sea necesario, en qué consiste el proyecto y sus características técnicas y legales», subrayó el alcalde. «Todo para aclarar dudas y evitar que algunos sigan utilizando de forma espuria e interesada la preocupación entendible de vecinos a los que se está engañando con informaciones sesgadas y malintencionadas», apostilló el regidor astillerense.

Como se recordará, las obras de la línea de alta tensión han sido uno de los asuntos que más ampollas ha levantado a pie de calle en las últimas semanas, ya que los afectados no solo se constituyeron en una plataforma en coordinación con los vecinos de Camargo, sino que recogieron firmas y amenazaron con movilizarse e incluso abrir un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento en caso de concederse dicha licencia.

Ayer, el portavoz de la plataforma de El Astillero valoró «de momento» de manera «positiva» esta decisión. Sin embargo, dijo, «lo que tenemos claro es que en el momento de que la licencia de obra se conceda, no descartamos ir al Contencioso Administrativo».