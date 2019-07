La decisión del secretario determinará si el PRC de El Astillero tendrá grupo o no Los regionalistas deberán esperar el respaldo del resto de partidos con representación en la Corporación municipal para dar una solución al problema de su registro SHEILA IZQUIERDO El Astillero Viernes, 5 julio 2019, 07:33

La consideración o no del grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de El Astillero tras exceder por descuido el plazo dado para registrarse en la administración está ahora en manos del secretario municipal. Si bien las especulaciones y dudas han surgido desde que se publicara el error de los regionalistas, el Pleno de esta tarde parece ser el único modo de conocer si, según el informe del funcionario, el grupo de Francisco Ortiz figurará con las siglas del PRC o como grupo mixto o incluso como no adscrito, una posibilidad que se añade ahora como nueva variante en la quiniela.

El secretario municipal redactó ayer un informe jurídico aclarando en qué situación quedaría el PRC, que ha guardado con celo y ni siquiera ha mostrado a los portavoces de los grupos que se interesaron en preguntarle para resolver sus dudas. El motivo, no haber recibido la solicitud oficial de acceso al documento, ni siquiera por el alcalde, el líder de Ciudadanos, Javier Fernández Soberón. Sin escrito formal de petición, no hay documento.

Así las cosas, el informe del secretario, que ha redactado por si se necesitara poner sobre la mesa en el Pleno, tiene hoy la clave para resolver el entuerto. La única baza del PRC es el registro esta semana del escrito de composición de grupo, pero podría no valerle de nada si el secretario no considera que se pueda pasar por alto que los regionalistas hayan excedido el plazo contemplado en el reglamento.

El acto de investidura inicia la cuenta atrás para que el resto de grupos se registren

Además, de obtener el beneplácito de la norma que interprete el secretario, también tendría que contar con el respaldo del resto de grupos, para que, mediante la vía de urgencia, se incorpore su petición y, luego, se apruebe la misma.

Al respecto, las opiniones del resto de grupos son, en algunos casos, contradictorias, debido precisamente a una falta de información oficial respecto a un hecho insólito. Es más, se duda hasta del orden del día, puesto que en él, el PRC figura ya como grupo mixto en las comisiones, pero no se incluye la constitución del mismo en la Corporación.

Sobre esta cuestión, el grupo municipal socialista aseguró ayer no tener nada clara la postura que adoptará en el caso de que el PRC necesite una mano para poder figurar como tal en la Corporación municipal. El líder del PSOE, Salomón Martín, apeló a la necesidad de esclarecer primero cuál es la situación legal de los regionalistas en estos momentos y cuáles son las alternativas jurídicas que tendrían a su alcance. «Estamos a expensas de que se nos informe oficialmente de cuál es la situación del PRC y, una vez conozcamos qué camino tiene a su alcance, lo primero que haremos será hablar entre nosotros para tomar una decisión», explicó Martín.

Tras la investidura, los grupos disponían de cinco días para registrarse como tal

El alcalde, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), que aseguró haber estado estos días inmerso en los problemas que «nos hemos encontrado» en el Ayuntamiento, no entró a valorar la situación, precisamente porque, dijo, «no le he podido dedicar un segundo a este asunto». «Estamos intentando poner orden en el Consistorio y no estamos pensando ahora mismo en esto». Desde luego es algo «excepcional», recalcó, de lo que no se tiene constancia que hubiera ocurrido con anterioridad.

Al líder del PP, José Antonio García, también le cogió por sorpresa la noticia, que por insólita, reconoció haber generado alguna que otra duda de lo que se supone que podría suceder hoy y de cómo cabría considerar a los regionalistas. En todo caso, García apeló a que se trata de un «fallo humano» y que, por tanto, «le puede pasar a cualquiera», aunque la decisión de su grupo, si hoy tiene que tomar alguna, recalcó, se adoptará en función de lo que acuerde el grupo municipal y la dirección del partido. «Iremos preparados al Pleno, pero entiendo que detrás del error del PRC no ha habido malos propósitos», apostilló el líder popular.

El PRC presenta un escrito 'in extremis' para subsanar estar fuera de plazo

Por su parte, la líder de IU, Leticia Martínez, indicó en primer lugar «no tener problema» para apoyar, si fuese necesario, a que el PRC se constituya como grupo. «Legalmente es una situación que no ha sucedido nunca», dijo, aunque «es un error como otros tantos que -recalcó- están acostumbrados a cometer». Para la portavoz de IU la diferencia legal entre considerar al líder del PRC y su equipo como regionalistas o como grupo mixto, «no es mucha». Sí que lo podría ser el hecho de que se les reconociera ahora como no adscritos, una posibilidad que fue ganando fuerza ayer ya que la normativa de organización general de las administraciones, la que rige al Ayuntamiento -y es común a la de la mayoría de municipios, salvo Santander, que tiene una propia-, no se contempla a los grupos mixtos. En este caso, los cuatro regionalistas tendrían presencia y voto en las comisiones, junto al porcentaje de representación del resto de grupos.