La Banda Municipal de Laredo de 1913 La Banda Municipal de Música de Laredo durante la procesión de Semana Santa. :: dm El Ayuntamiento creó un reglamento que regulase este colectivo BALDOMERO BRÍGIDO Sábado, 8 diciembre 2018, 08:13

La antigüedad de la Banda Municipal de Laredo y su reglamentación nos retrotrae al siglo XIX, pero en los inicios del siglo XX el director de la misma, Don Andrés García, escribe en febrero de 1913 al Ayuntamiento de Laredo con la necesidad de hacer un nuevo reglamento de la Banda Municipal «con las disposiciones necesarias, claras y terminantes para que cada uno sepa sus derechos y obligaciones y no pueda alegar ignorancia».

Así, el equipo de Gobierno municipal presidido por Julio Vicente Fuentecilla da el visto bueno al nuevo reglamento de la Banda Municipal.

Este articulado fue aprobado el 22 de octubre de 1913 por la Corporación Municipal de la Villa de Laredo. Redactamos el articulado completo por ser un documento que ve la luz por primera vez y para que todos nuestros lectores del suplemento dominical tengan conocimiento del mismo por su interés histórico. El reglamento de la Banda Municipal de 1913 es el siguiente:

1ª. La Banda tocará todos los domingos y días festivos con inclusión de los Carnavales y los días segundo de Pascua de Resurrección, Navidad y Pascua del Espíritu Santo y Domingos de Cuaresma.

2ª. Igualmente tocará en todas las procesiones, como las de Jueves Santo, Viernes Santo, Corpus Christi, la Octava, las de los Patronos de la Villa y alguna otra procesión pública que se celebre.

3ª. Tocará así bien los tres días de San Lorenzo, y el día de Santa Ana por la tarde en Tarrueza, y por la noche en la Plaza de la Constitución y en igual forma el día de Santa Cecilia.

4ª. Será obligación de tocar los martes y jueves, mas los domingos que son de obligación, desde el mes de Julio al treinta de Agosto y desde esta fecha hasta el treinta de Septiembre, los jueves. También tocará todos los domingos durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de once a una de la mañana.

5ª. La Banda, tocará siempre que lo ordene el Sr. Alcalde por algún acontecimiento nacional, provincial o municipal, a los Diputados, Senadores del Reino y a los que a juicio del Sr. Alcalde debe hacérseles estos agasajos.

6ª. La Banda tocará en el sitio que designe el Sr. Alcalde. Esto, no obstante, variará de sitio si así lo creyese conveniente.

7ª. Tendrá la Banda cuatro días de Academia por lo menos, a la semana, a no ser que a juicio del Director se redujeran a dos o tres según lo que se tenga que ensayar, así como también podrá dicho Director aumentar el número de días de ensayo si así lo estimare conveniente.

8ª. Por cada vez que los individuos de la Banda no asistan a la Academia serán multados con veinticinco céntimos de peseta, como así bien serán multados con cincuenta céntimos por cada pieza de obligación a que dejen de asistir sin causa justificada.

Multas

9ª. El Director tendrá derecho a imponer multa al que no estuviere presente en el sitio designado para empezar a tomar, después de haber sido llamado por dos veces, siendo la multa lo mismo que si hubiere faltado a una pieza entera. Estas multas se distribuirán a proporción de categoría éntrelos individuos de la Banda, a excepción de las que imponga el Sr. Alcalde, las cuales se harán efectivas en el papel correspondiente.

10ª. Los individuos de la Banda que por causa justificada no puedan asistir tanto a los ensayos como a las obligaciones públicas, tienen el deber de ponerlo con anticipación en conocimiento del Director sin cuyo requisito serán multados; entendiéndose que ha de ser por escrito explicando la falta de asistencia.

11ª. Serán multados con el haber de un mes, o despedidos de la Banda, los que faltaren de palabra o de obra al Director, pasando este el oportuno parte de la denuncia a la Alcaldía, para la resolución que proceda.

12ª. La Banda tocará a la hora que ordene el Sr. Alcalde, y terminará con el mismo mandato.

13ª. Los músicos que en la actualidad pertenezcan a la Banda, serán respetados en sus puestos, y los que en lo sucesivo ingresen serán mediante examen o concurso para lo cual se nombrará el tribunal que los ha de examinar sin que tengan derecho a protestar del fallo del mismo.

14ª. Los individuos de la Banda tendrán el uniforme en buenas condiciones de limpieza no permitiéndoles se use dicho uniforme si no para los actos en que la Banda intervenga en Corporación, siendo de su cuenta cualquier desperfecto que en el uniforme hubiere, y si no lo arreglara inmediatamente lo arreglará el Ayuntamiento a su costa, descontándosele su importe de las nóminas que tenga que percibir.

15ª. El Ayuntamiento nombrará una Comisión compuesta de dos Sres. Concejales para que intervengan en todo cuanto se refiera al buen orden de la Banda con la cual se entenderá directamente el Director de la misma.

16ª. El Director de la Banda pondrá en conocimiento de la Comisión con quince días de anticipación, las bajas que ocurran en la Banda para que puedan ser recogidos los uniformes pertenecientes a los mismos.

17ª. El Director tendrá obligación de educar a seis jóvenes enseñándoles el solfeo para que puedan el día de mañana formar parte de la Banda.

18ª. La Comisión nombrada para las oposiciones, queda permanente para la vigilancia de la Banda en todo tiempo.