El Defensor del Pueblo admite la queja del PSOE de Laredo por falta de documentación del Gobierno Los socialistas recuerdan que la reclamación de esta institución al Ayuntamiento «no es novedosa» para el Ejecutivo municipal aunque «el pronunciamiento no ha sido atendido»

Ana Bringas Laredo Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:42

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una solicitud de amparo presentada en octubre por el grupo municipal del PSOE de Laredo por el «reiterado incumplimiento» del equipo de Gobierno al no entregar expedientes y documentación requerida por la oposición para ejercer la labor de fiscalización de las actuaciones en el Ayuntamiento.

Según detallan los socialistas, en su caso, son más de cuarenta expedientes los que hasta la fecha no han sido proporcionados. En este punto, el PSOE ha recordado que esta reclamación por un posible incumplimiento de la normativa de derecho a la información «no es novedosa» para la Alcaldía y el Gobierno municipal, conformado por el PP en cabeza junto con Ola Cantabria, Hacemos Laredo, IU/Podemos y un concejal no adscrito.

«Han sido ya conminados en distintas ocasiones a hacer entrega de la documentación requerida por la oposición municipal, sin que ese pronunciamiento haya sido atendido», indica el PSOE en un comunicado que también incluye el documento de admisión del Defensor del Pueblo. Un hecho que, según el PSOE, ha obligado a la Alta Institución del Estado a incluir al Ayuntamiento de Laredo entre los «hostiles» para el Defensor del Pueblo, por «su falta de cooperación en 2024».

En el escrito proporcionado por el PSOE, el Defensor del Pueblo anuncia que iniciará las actuaciones con el Ayuntamiento de Laredo una vez admitida su reclamación al entender que «reúne los requisitos del artículo 54 de la Constitución».