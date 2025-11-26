La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor El Ayuntamiento denegó la licencia a los vecinos al tratarse de un edificio histórico a conservar y afirma que recurrirá la sentencia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santander ha estimado el recurso de la comunidad de propietarios de la Casa Alvarado, en Laredo, por la que obliga al Ayuntamiento a conceder la licencia para instalar un ascensor en la calle Espíritu Santo. El resultado del pleito judicial, que ha hecho público la agrupación Unidos x Laredo y que se puede recurrir, ofrece una resolución «clara y contundente», han expresado, que confirma que la histórica construcción es «una única edificación y el hueco del ascensor se proyecta sobre el muro interior de carga -no una fachada medianera-». En base a este razonamiento, «la denegación municipal ignoró -argumentan- derechos fundamentales esenciales para los residentes».

Unidos x Laredo ha expresado públicamente su «satisfacción» ante la sentencia «que compatibiliza la protección patrimonial» de la casa cuya estructura original data del siglo XV, «con los derechos de los vecinos en un municipio que aspira a ser accesible y habitable para todos». El auto nos recuerda, dicen, «que la protección del patrimonio no puede imponerse a un derecho esencial como la accesibilidad universal o a una vivienda digna y adecuada». Es más, el fallo evidencia que alternativas como salvaescaleras o mecanismos provisionales «no garantizan la seguridad» de personas mayores o con movilidad reducida, así como de sillas de ruedas o carros.

Este triunfo judicial «representa un paso decisivo hacia un municipio más inclusivo, responsable y respetuoso con las necesidades reales de sus vecinos, poniendo fin a años de obstáculos injustificados», han expresado. Desde Unidos x Laredo «reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos, la eliminación de barreras arquitectónicas y una gestión pública que atienda y acompañe a los ciudadanos en lugar de poner obstáculos a su bienestar».

Recurso de apelación

El Ayuntamiento de Laredo ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia al considerar que «incurre en errores fácticos y jurídicos al ignorar el contenido del Plan Especial de la Puebla Vieja (PEPV), que establece que el inmueble está compuesto por dos edificaciones independientes con niveles de protección diferentes». Una de ellas, alegan, «dispone de una protección integral que impide modificar elementos estructurales o abrir nuevos huecos», como requeriría la instalación de un ascensor.

En base a este razonamiento, desde el Ayuntamiento argumentan que el auto judicial «otorga prevalencia a informes periciales sobre la normativa urbanística vigente, lo que es jurídicamente improcedente», además de emplear, dicen, «argumentos constitucionales sin efecto directo para justificar una flexibilización del régimen de protección». A la vez, el Consistorio destaca que el proyecto «incumple obligaciones urbanísticas relacionadas con la cesión y urbanización de espacios libres integradas en el citado plan». Por todo ello, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que revoque la sentencia y confirme la legalidad de la actuación municipal.