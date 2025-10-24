Laredo desmiente que hubiera errores en los resultados de la Batalla de Flores

El Ayuntamiento de Laredo niega la existencia de errores y defiende la transparencia y legalidad del procedimiento en las votaciones de la última edición de ... la Batalla de Flores. Después de que la agrupación 'Mi Vida Loca' denunciara presuntas irregularidades en los resultados del certamen -cuyas actas recibieron 40 días después del desfile- la Administración local asegura que las mismas fueron entregadas «en los términos establecidos por el Reglamento», tras comprobar que no existían errores aritméticos en las puntuaciones del jurado.

Lo cierto es que en esta última edición, la Concejalía de Festejos introdujo por primera vez un sistema de votación por medio de tablets digitales, un cambio que, según algunos participantes, generó confusión entre los jurados. Ahora, el Ayuntamiento aclara en un comunicado que 'Mi Vida Loca' firmó la conformidad técnica de sus carrozas antes del desfile y que el proceso de votación fue certificado en formato electrónico y en papel, con la rúbrica tanto de los miembros del jurado como del secretario responsable.

«La gran mayoría de los carrocistas apoyan al concejal de Festejos, y en el expediente se confirma la legalidad del procedimiento», aseguran desde el Consistorio, que añade que el edil Alberto Alvarado cuenta con el respaldo de la práctica totalidad de los grupos participantes, quienes habrían firmado un documento en apoyo a su gestión. Entre ellos figuran ' Golayu que lo ha hechu güela', Grupo Pejino, Grupo Alegoría, Carrozas Oruña y varios miembros activos de El Cantu.

El 31 de octubre habrá una comisión informativa para que los concejales de la oposición conozcan todos los detalles

El comunicado subraya que las actas firmadas por los jurados no muestran ningún error aritmético que permita iniciar un procedimiento de rectificación, la única causa que —según el Reglamento— justificaría una modificación del resultado final. «No hay que confundir una discrepancia de interpretación o valoración con un error aritmético», se puntualiza en el comunicado oficial.

Respaldo público al concejal

En relación con la reclamación presentada por 'Mi Vida Loca' antes del desfile, el Consistorio señala que esta fue «extemporánea y carente de validez», puesto que todos los carrocistas habían firmado previamente un acta de conformidad sin observaciones ni quejas técnicas. Pese a ello, el Consistorio tramitó la alegación «en beneficio del buen desarrollo de la fiesta» antes de desestimarla.

Según el expediente, la decisión se adoptó tras la revisión de un empleado municipal, un técnico del Consistorio y el propio concejal de Festejos, con constancia escrita de la resolución y las firmas de 'Mi Vida Loca' y de 'Come Golayu', implicada en la reclamación.

Además, el alcalde de Laredo Miguel González respalda públicamente al concejal Alvarado, de quien destaca su «gran trabajo en la Batalla de Flores». También ha anunciado que se celebrará una comisión informativa el próximo 31 de octubre, a petición de los grupos de la oposición, para explicar de manera detallada el proceso de votación y la emisión de actas ante todos los concejales.

Así, el Ayuntamiento reafirma que no se han detectado errores aritméticos en los votos y que el procedimiento seguido por el jurado y la Concejalía de Festejos se ajusta al Reglamento. Asimismo, confirma que la entrega de actas y la tramitación de alegaciones siguieron la normativa vigente, dejando constancia de la resolución tanto de la parte reclamante como de la parte denunciada.