El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las espectaculares carrozas de la Batalla. Juanjo Santamaría

Laredo desmiente que hubiera errores en los resultados de la Batalla de Flores

El Consistorio defiende la legalidad del proceso y asegura que cuenta con el respaldo de la mayoría de los carrocistas participantes

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:18

Comenta

El Ayuntamiento de Laredo niega la existencia de errores y defiende la transparencia y legalidad del procedimiento en las votaciones de la última edición de ... la Batalla de Flores. Después de que la agrupación 'Mi Vida Loca' denunciara presuntas irregularidades en los resultados del certamen -cuyas actas recibieron 40 días después del desfile- la Administración local asegura que las mismas fueron entregadas «en los términos establecidos por el Reglamento», tras comprobar que no existían errores aritméticos en las puntuaciones del jurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Laredo desmiente que hubiera errores en los resultados de la Batalla de Flores

Laredo desmiente que hubiera errores en los resultados de la Batalla de Flores