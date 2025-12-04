El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El área de la alameda ManuelLlano, una de las zonas que pasará a ser cubierta. A. Bringas

Laredo pasará de no tener parques cubiertos a contar con tres en 2026

La villa dispondrá de tres áreas infantiles protegidas en la alameda Manuel Llano, la alameda Miramar y los Tres Laredos y se gastará un millón de euros

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Comenta

Laredo contará en 2026 con tres parques infantiles cubiertos, un avance significativo para que los niños del municipio puedan jugar durante todo el año independientemente ... de las condiciones meteorológicas. Las nuevas cubiertas se instalarán en las zonas de juego de la alameda Manuel Llano, la alameda Miramar y los Tres Laredos, e irán acompañadas de la renovación de los elementos infantiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza
  7. 7

    42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
  8. 8

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
  9. 9 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  10. 10

    Cantabria, en aviso naranja por fenómenos costeros: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Laredo pasará de no tener parques cubiertos a contar con tres en 2026

Laredo pasará de no tener parques cubiertos a contar con tres en 2026