Laredo pasará de no tener parques cubiertos a contar con tres en 2026

Laredo contará en 2026 con tres parques infantiles cubiertos, un avance significativo para que los niños del municipio puedan jugar durante todo el año independientemente ... de las condiciones meteorológicas. Las nuevas cubiertas se instalarán en las zonas de juego de la alameda Manuel Llano, la alameda Miramar y los Tres Laredos, e irán acompañadas de la renovación de los elementos infantiles.

La actuación más inminente es la de la alameda Manuel Llano, donde el martes el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, realizó una visita institucional junto al alcalde de Laredo, Miguel González, para conocer el inicio de las obras. Esta cubrición depende directamente de la Consejería, mientras que la renovación del suelo y los nuevos juegos correrán a cargo del Ayuntamiento, que también asumirá los proyectos de los otros dos parques.

El área de la alameda Manuel Llano cuenta con un presupuesto autonómico de 511.732 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La obra contempla la instalación de una cubierta metálica de 28 metros de luz y una superficie aproximada de 874 metros cuadrados, lo que convertirá este espacio en el primer parque público cubierto del municipio.

A esta actuación se sumará la remodelación del firme y de todos los aparatos de juego, una intervención municipal valorada en 110.000 euros. Además, la cubrición y reforma de los parques de la alameda Miramar y los Tres Laredos también será asumida por el Consistorio. En total, según ha afirmado el alcalde a El Diario Montañés, la inversión rondará el millón de euros. Los proyectos de estos dos parques ya han sido adjudicados en la Junta de Gobierno local para su redacción y próxima licitación.González ha valorado muy positivamente el anuncio, sobre todo para las familias del municipio. «Por primera vez tendremos tres parques cubiertos en distintas zonas, no solo en el centro, sino también en el Ensanche», ha señalado.

Ahora, el Consistorio apuesta por renovar y cubrir las áreas de juego, tal y como se viene haciendo en otros municipios, para proteger a los más pequeños de las inclemencias meteorológicas y garantizar el uso de los parques durante todo el año. Ello adquiere especial relevancia en un municipio donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), residen cerca de 1.000 niños de entre cero y diez años, un colectivo que supone aproximadamente el 10% de la población laredana y que se beneficiará directamente de estas nuevas instalaciones.

Durante la visita a la zona en la que se actuará, consejero y alcalde aprovecharon para revisar otras actuaciones en ejecución o ya finalizadas por parte de la Consejería, como la reparación de la estación de autobuses, por la que anualmente pasan cerca de medio millón de viajeros y en la que el Ejecutivo autonómico invertirá 418.226 euros; o el reciente carril bici que recorre el núcleo urbano de Laredo, a través de un trazado de 2,7 kilómetros de longitud. La citada actuación ha contado con un presupuesto de 407.652 euros, cofinanciado al 60% con fondos FEDER. Además, Media también ha explicado que en estos momentos su departamento se encuentra a falta del informe de Costas para poder licitar el proyecto de ampliación del puerto, con la construcción de una nueva línea de atraque de 150 metros de longitud. Un proyecto que contará con una inversión de 3.755.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.