López Revuelta crea el partido Hacemos Laredo para optar de nuevo a la Alcaldía
Laredo
ABEL VERANO
Jueves, 25 octubre 2018, 07:30

«Estoy convencido de que conseguiremos una mayoría para gobernar el municipio. Y se gobernará sin rencores, sin prebendas y sin ningún tipo de persecución a nadie». El que fuera alcalde de Laredo entre 1983 y 1994 por el PSOE, Juan Ramón López Revuelta, ha creado un nuevo partido, denominado Hacemos Laredo, con el que optará a la alcaldía pejina en los próximos comicios de 2019, cuatro años después de que tuviera que renunciar a encabezar la candidatura del PSOE pejino -cediendo su puesto a su hijo y actual alcalde Juan Ramón López Visitación- por su implicación en el 'caso La Loma' de Castro Urdiales.

López Revuelta -que no sabe si tanto su hijo (el actual alcalde) como su hija (la edil de Obras, Rosalina López) formarán parte de este nuevo partido porque actualmente militan en el PSOE, asegura que desde que dejó la Alcaldía, «Laredo se ha convertido en un pueblo en decadencia, sin expectativas, sin futuro, sin alicientes, sin ilusión». «Es un pueblo llamado al desastre y necesita por tanto un impulso de personas que quieran trabajar en favor de reflotarlo».

Trayectoria Juan Ramón López Visitación (el hijo) | Alcalde A punto de cumplir 40 años, Juan Ramón López Visitación, abogado y y Especialista en Ordenación y Gestión del Territorio, era el número nueve en la lista que presentó el PSOE en Laredo en 2015, pero después de la imputación de su padre tres ediles electos renunciaron a su acta para que él fuese alcalde. Juan Ramón López Revuelta (el padre) | Exalcalde A sus 74 años, Juan Ramón López Revuelta tiene un larga trayectoria como político. Accedió a la Alcaldía en el año 1983 y gobernó el Ayuntamiento durante casi tres legislaturas. La condena por el 'caso Tenis' le desalojó del Gobierno. Tras una relación amor-odio con el PSOE creó la agrupación Renovadores Laredo.

El exalcalde socialista cree que la actual situación que se vive en el Ayuntamiento de Laredo (el PSOE gobierna en minoría con 5 de los 17 ediles de la Corporación municipal) no puede prolongarse más. «No puede ser que todo lo que un equipo de gobierno de un Ayuntamiento proponga -bueno o malo- se rechace y la oposición no proponga una alternativa. Es el principio básico de la democracia: usted me rechaza a mi esto y usted me pone la alternativa. Pero esto no se hace. Y cuando esto se hace estamos inmersos en un mundo de la mediocridad y de la ineficacia».

«Los funcionarios no pueden gobernar el Ayuntamiento, para eso están los políticos»

López Revuelta se remonta al año 1995 para recordar lo que ha hecho el Ayuntamiento desde entonces en Laredo. «El puerto deportivo, el nuevo Consistorio y la Escuela de Idiomas lo ha hecho el Gobierno regional. El Ayuntamiento no ha hecho nada por sí mismo. Y desde 1994 han pasado 24 años. Entonces, ¿qué capacidad tienen estos políticos que son los mismos y se perpetúan en el tiempo? Es el vasallaje de la ineptitud. Los necios se conjuran y esa es la realidad de lo que hay aquí».

El exalcalde pejino cree que otro de los problemas que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Laredo tiene que ver con los técnicos municipales. «Los funcionarios no pueden gobernar un Ayuntamiento, para eso están los políticos. Los servicios técnicos no pueden decir que no a algo y no dar una alternativa, una solución. Tienen que servir al pueblo que para eso se les paga».

Aunque en el registro de partidos políticos ya aparece Hacemos Laredo, López Revuelta no tiene intención de hacer una presentación pública hasta mediados del próximo mes de noviembre. «Cuento con gente de confianza, pero, además, quiero hacer un llamamiento a la población laredana».

Larga trayectoria política

Para referirse al historial político de Juan Ramón López Revuelta, hay que remontarse al año 1983 en el que accede a la Alcaldía pejina gracias a un pacto de izquierdas posible a sus seis votos, los dos del PCE y el del exalcalde Santos Fernández Revolvo (PRC), quien, con su apoyo, privó del bastón de mando al fallecido exalcalde Antonio Fernández (PP), ganador de las elecciones con ocho de los 17 ediles.

Cuatro años después, López Revuelta revalidó su cargo, por mayoría absoluta, circunstancia que se repitió de nuevo en 1991. A finales de 1994, poco antes de culminar su tercera legislatura, las denuncias promovidas por la oposición municipal desembocaron en la condena de López Revuelta por un delito de prevaricación por la concesión de la licencia de construcción del Edificio Tenis, declarado ilegal. La pena de seis años y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, también afectó a otros tres concejales de su equipo de gobierno.

Durante los seis meses que faltaban para culminar la legislatura le sustituyó en el cargo Ángel Agüero, que fue el candidato socialista en los comicios de 1995. Poco después, López Revuelta fue indultado por el último gobierno de Felipe González. Tras abandonar las filas socialistas, tanto el PSOE como López Revuelta mantuvieron una relación de amor-odio. A principios de 1999, en la agrupación laredana, el exalcalde vio como la Comisión de Listas rechazó su candidatura.

Fue entonces cuando creó su propia agrupación electoral, Renovadores de Laredo, con la que obtuvo cinco ediles, por dos del PSOE. A mitad de legislatura pactó de nuevo con los socialistas, poniendo todas sus concejalías a disposición de la agrupación local, además, el portavoz siempre fue del PSOE. En 2003, consiguió postular una candidatura con seguidores incondicionales, encabezados por Ana Isabel Pascua, con tres ediles en las urnas. En los comicios de 2011 tampoco figuró en las listas y el PSOE se quedó con tres ediles. Y en las pasadas elecciones de 2015, el PSOE apostó por él para recuperar el gobierno, pero su implicación en el 'caso La Loma' le obligó a ceder su puesto a su hijo, noveno en la lista, lo que obligó a tres ediles a renunciar al acta de concejal para que López Visitación gobernase con cuatro ediles más.