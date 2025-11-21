El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde, Juan Alberto Rozas (PP) -izquierda- y Javier Villanueva, exalcalde (PRC). DM

El PP no tomará ninguna medida contra el alcalde de Liendo hasta que se concrete la causa judicial

La Fiscalía ha presentado una denuncia contra él y su antecesor regionalista por avalar con su firma el supuesto desvío de fondos de dos empleadas del Ayuntamiento

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

El Partido Popular de Cantabria ha decidido no tomar, por ahora, ninguna medida disciplinaria contra el alcalde de Liendo, Juan Alberto Rozas, después de que la Fiscalía le haya incluido en la denuncia interpuesta ... ante el Juzgado por las supuestas irregularidades contables detectadas en este Ayuntamiento. El Ministerio Público apunta que el «caos» en la gestión municipal y el desvío de fondos públicos tiene como principales responsables a la anterior interventora y a otra trabajadora del Consistorio, pero a la par considera que tanto Rozas como su antecesor en el cargo, el regionalista Javier Villanueva, avalaron con su firma los supuestos expedientes fraudulentos y que conocieron, así, las actuaciones de estas dos trabajadoras.

