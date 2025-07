Tenso pleno en Liendo con votación secreta y críticas por partede los regionalistas

Ana Bringas Viernes, 25 de julio 2025, 19:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Liendo vivió ayer un nuevo pleno extraordinario convocado a instancias del PSOE local. La sesión comenzó con la intervención del secretario-interventor, Jorge Madrazo, quien advirtió de que se había convocado «sin ninguna propuesta», por lo que «no tenía por qué haberse celebrado». Aun así, justificó su desarrollo «por transparencia». «Los plenos están para tratar asuntos que tengan competencia plenaria y en este caso no los hay», señaló el funcionario.

Uno de los puntos más delicados del orden del día abordaba los anticipos de nómina al personal del Ayuntamiento. En cuanto esto, Madrazo recordó a los ediles que entre sus deberes se incluye la no divulgación de datos sensibles al poder «vulnerar el derecho al honor» si se trataban en público. Por ello, el Pleno decidió por unanimidad abordar el tema a puerta cerrada, por lo que se pidió a los asistentes que abandonaran la sala.

Antes de ese momento, los ediles del PRC tomaron la palabra para lanzar críticas tanto a sus exsocios del PP como al PSOE. El ex teniente alcalde, Francisco Javier Villanueva, quiso dejar constancia de que ni él ni su compañera de partido han solicitado anticipos de sueldo: «Ya no cobro nada del Ayuntamiento y nunca he pedido nada anticipado; mi compañera menos aún, porque no cobraba y no podía hacerlo», argumentó.

Por su parte, la número dos regionalista, Ana Cagigal, recordó que el PRC denunció públicamente irregularidades el pasado 25 de abril y que el 12 de junio rompió su pacto de gobierno con el PP. Criticó a los socialistas por su actitud en medios de comunicación, asegurando que «el PSOE de Liendo está inmerso en hacer una política de estilo nacional, de confrontación y del todo vale, nada que ver con la política municipal». También acusó al PP de falta de comunicación y colaboración, lo que habría sido una de las causas principales de la ruptura del acuerdo de gobierno. «Seamos capaces de estar a la altura, y para otras cosas que actúe la justicia», concluyó. Su intervención fue recibida con aplausos por parte del público, que abandonó la sala posteriormente cuando se procedió al tratamiento del punto a puerta cerrada.

Este episodio complica aún más el panorama político en Liendo, especialmente ante la posibilidad de una moción de censura que hasta hace poco parecía viable con un posible pacto entre PRC y PSOE. Las declaraciones de Cagigal han dejado entrever una creciente distancia entre ambas formaciones.

En el resto de puntos incluidos en el orden del día, el portavoz del PSOE, Diego Trueba, aprovechó para interpelar al Gobierno popular sobre algunas facturas y resoluciones de Alcaldía relativas a gastos de gestoría, abogados o cursos de formación de la anterior secretaria a las que respondió el primer edil, Juan Alberto Rozas (PP).