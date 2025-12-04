El Ayuntamiento traslada las palmeras del parque de Los Tres Laredos Los vecinos habían expresado sus quejas por el tratamiento dado a los ejemplares en el transcurso de las obras de reforma de esta área

Ana Bringas Laredo Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:41

El Ayuntamiento de Laredo ha iniciado ya el traslado de las palmeras que llevaban varios días 'tiradas' «de mal manera» en el parque de Los Tres Laredos y que habían generado quejas entre los vecinos de la zona. Los árboles fueron levantados esta semana con motivo de las obras de reforma que se están ejecutando en el citado parque, con la intención de trasladarlos a una zona «más despejada y próxima al hospital comarcal». La reubicación de los ejemplares forma parte del rediseño del espacio. No obstante, el camión encargado de cargar con las palmeras y trasladarlas sufrió una avería antes de llegar al lugar de destino, pero para entonces los operarios ya habían levantado algunos de los árboles y optaron, ante la avería del camión, por recolocarlos de forma provisional.

Fue precisamente «que las dejaran de nuevo en su sitio de cualquier manera, sin un proceso adecuado de plantación y con las copas de los árboles visiblemente dañadas», lo que despertó la inquietud de los vecinos. Ante esta situación, el Consistorio retiró este jueves las cuatro palmeras y las reubicó en el lugar donde estaba previsto. La previsión es trasladar las otras dos este viernes y dejar la pareja restante -en total son ocho- para cuando concluyan las obras.

El alcalde de Laredo, Miguel González, indicó que las palmeras «se mantendrán tal y como establece el proyecto» y restó importancia a la confusión generada durante la jornada del miércoles, cuando se generó el problema, para tranquilizar a los residentes de la zona.

Con los trabajos ya encarrilados y los ejemplares replantados correctamente, el Consistorio insiste en que la operación se está realizando con el procedimiento adecuado y que no se prevén incidencias en los traslados restantes.