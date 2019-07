Encuentran muerto a un vecino de Camaleño en el río Deva Momento en el que efectivos del Greim de Potes y de la funeraria, introducen el cuerpo del fallecido en el furgón/ / Pedro Álvarez El fallecido M. W., de 61 años de edad, vivía en Quintana y fue encontrado por un policía de Bilbao que está de vacaciones en la zona PEDRO ÁLVAREZ Miércoles, 31 julio 2019, 14:47

Eran las diez de la mañana cuando un pescador que se encontraba pescando en el río Deva, en el tramo de Fonfría, al finalizar el término municipal de la villa de Potes, se encontró en el agua el cuerpo sin vida de una persona. Inmediatamente, llamó al 112 y se movilizó a bomberos, ambulancia, Guardia Civil, Policía Local, médico y enfermera del Centro de Salud. Tras descender a la difícil zona del río donde se encontraba el cuerpo, se certificó su muerte. Debido a la dificultad de la zona, hubo que movilizar a efectivos del Greim de Potes, que fueron finalmente los que sacaron el cuerpo del río a las 13.30 horas.

El fallecido, de 61 años de edad con las iniciales M. W. era vecino de Quintana (Camaleño) y vivía solo en una vivienda frente a la iglesia parroquial de Baró. Se desconocen las causas del fallecimiento, pero parece que su cuerpo ya llevaba más de un día en el río Deva.

Un policía nacional de Bilbao, que se encontraba disfrutando el día en la zona fue el que lo encontró y manifestó a El Diario Montañés que «soy una persona que me gusta mucho pescar y esta mañana sobre las 09.30 horas, bajé con la caña al río Deva en esta zona de Fonfría cercana a la fuente, y al subir un tramo río arriba me encontré con el cuerpo de una persona que se encontraba en el agua. Por el aspecto que presentaba debía de llevar más de un día allí. Yo soy una persona que debido a mi trabajo estoy acostumbrado a ver mucho tipo de sucesos, pero no cabe duda de que a uno le deja mal cuerpo encontrarse con una situación como la que me ha tocado vivir hoy».

El cuerpo sin vida del vecino de Camaleño fue trasladado en el furgón de la funeraria a Santander, donde se le practicará la autopsia para poder determinar las causas y el día que sucedió su fallecimiento.