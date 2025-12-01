El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos y visitantes degustando el aperitivo, como ya es tradición, al finalizar la misa en la ermita Pedro Álvarez

Enterría celebró la festividad de San Andrés

Concluida la misa hubo un aperitivo para todos los asistentes

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:48

Comenta

La ermita de Enterría, en el municipio de Camaleño, acogió la celebración de una misa a las doce del mediodía de este domingo con motivo de la festividad de San Andrés, que fue oficiada por el franciscano Óscar Solloa, párroco de la localidad de Pembes.

El párroco es junto con el Padre Guardián, Juan Manuel Núñez, del monasterio de Santo Toribio, los dos franciscanos que pronto abandonarán el monasterio, al dar paso a los franciscanos llegados desde México, que se han hecho cargo del mismo. Ya recibió un homenaje de agradecimiento el pasado día 16 de los vecinos de Pembes, que le hicieron entrega de una placa al celebrar allí su última misa.

En la homilía, en la ermita de San Andrés, el Padre Óscar recordó la figura del Santo, así como la llegada del tiempo de Adviento, que constituye el primer tramo del Año Litúrgico, con una duración de cuatro semanas, prolongándose hasta el día 24 de diciembre, víspera de Navidad.

A la celebración religiosa asistieron vecinos de Pembes, Los Llanos, Treviño, Cosgaya, Brez, Espinama, Potes y Perrozo, entre otros.

El franciscano Padre Óscar Solloa, junto a la imagen de San Andrés durante la celebración de la misa Pedro Álvarez

Finalizada la misa, todos los asistentes se desplazaron hasta el exterior de los apartamentos La Bárcena, donde en una zona cubierta, pudieron degustar el tradicional aperitivo, que finalizó con bizcocho acompañado de chocolate, que en esta época del año resulta ya imprescindible en la festividad, contando con la importante colaboración de los vecinos de Pembes y de los responsables de los apartamentos, que también ayudan a adecentar tanto el interior de la ermita como su exterior para esta fecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  5. 5 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  6. 6

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  7. 7

    El mago parte por la mitad al Eibar
  8. 8 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Enterría celebró la festividad de San Andrés

Enterría celebró la festividad de San Andrés