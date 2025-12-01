Enterría celebró la festividad de San Andrés Concluida la misa hubo un aperitivo para todos los asistentes

Vecinos y visitantes degustando el aperitivo, como ya es tradición, al finalizar la misa en la ermita

La ermita de Enterría, en el municipio de Camaleño, acogió la celebración de una misa a las doce del mediodía de este domingo con motivo de la festividad de San Andrés, que fue oficiada por el franciscano Óscar Solloa, párroco de la localidad de Pembes.

El párroco es junto con el Padre Guardián, Juan Manuel Núñez, del monasterio de Santo Toribio, los dos franciscanos que pronto abandonarán el monasterio, al dar paso a los franciscanos llegados desde México, que se han hecho cargo del mismo. Ya recibió un homenaje de agradecimiento el pasado día 16 de los vecinos de Pembes, que le hicieron entrega de una placa al celebrar allí su última misa.

En la homilía, en la ermita de San Andrés, el Padre Óscar recordó la figura del Santo, así como la llegada del tiempo de Adviento, que constituye el primer tramo del Año Litúrgico, con una duración de cuatro semanas, prolongándose hasta el día 24 de diciembre, víspera de Navidad.

A la celebración religiosa asistieron vecinos de Pembes, Los Llanos, Treviño, Cosgaya, Brez, Espinama, Potes y Perrozo, entre otros.

Finalizada la misa, todos los asistentes se desplazaron hasta el exterior de los apartamentos La Bárcena, donde en una zona cubierta, pudieron degustar el tradicional aperitivo, que finalizó con bizcocho acompañado de chocolate, que en esta época del año resulta ya imprescindible en la festividad, contando con la importante colaboración de los vecinos de Pembes y de los responsables de los apartamentos, que también ayudan a adecentar tanto el interior de la ermita como su exterior para esta fecha.

