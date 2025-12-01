Liébana será la comarca invitada en el BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia Se presentará en el festival como exponente de la vida en la montaña y sus tradiciones

La décimo octava edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia, el Festival Internacional de Cine de Montaña, que se celebra en Euskalduna Bilbao del 5 al 14 de diciembre, ha reservado un lugar especial para la comarca de Liébana, que acude este fin de semana como invitada especial, representando al mundo rural y de montaña.

El festival, que convertirá la sede de Euskalduna en un «campo base de cultura de montaña», ha anunciado que una de sus principales innovaciones será la presencia destacada de la comarca de Liébana, que formará parte de la decoración especial del recinto con diversos stands promocionales.

Esta presencia es especialmente significativa, dado que el circuito itinerante del festival, el Mendi Tour, acaba de cerrar el mes pasado su temporada en la villa de Potes.

La delegación que acudirá representando a la comarca irá acompañada de sus productores locales, quienes mostrarán las tres DOP con que cuenta la comarca: Quesucos de Liébana, Picón Bejes-Tresviso y Miel de Liébana, así como sus vinos, aguardiente de orujo y otros licores y cremas, también con sellos de calidad. Además, está previsto que se realicen degustaciones de tortos, boronos, mermeladas, panes de horno y carnes.

La inclusión de Liébana en el festival subraya la conexión del Mendi Film no solo con la aventura y el cine, sino también con la cultura, la identidad y la economía de los territorios de montaña, como lo demuestra el impacto económico de la edición de 2024 y la alta valoración del festival.

Las 55 películas del Mendi Film, 45 de ellas compitiendo en la sección oficial por los 24.800 euros en premios, y el resto de actividades se concentrarán en la sede única de Euskalduna Bilbao.

La ceremonia inaugural será el sábado, 6, a las 19.45 horas, con el estreno de 'Oiarzabal. Entre Juan y Juanito', y la alpinista y editora Catherine Destivelle recibirá el Premio WOP Mendi Film por la transmisión de los valores de la montaña.

La participación de la comarca de Liébana no solo enriquece la experiencia cultural del festival, sino que también pone en valor el turismo regenerativo, siendo los actores locales el epicentro del desarrollo sostenible de la comarca, reforzando así la importancia de las montañas como fuente de inspiración y conexión cultural, un concepto recurrente en las evaluaciones positivas del festival e interrelacionado totalmente con el Destino 'Liébana, Picos de Europa'.