El Polideportivo Municipal de Potes refuerza su oferta deportiva y mejora sus instalaciones Se ha instalado un nuevo rocódromo infantil ilustrado con las etapas y localidades del Camino Lebaniego

El Ayuntamiento de Potes continúa mejorando los servicios deportivos municipales con nuevas actuaciones en el Polideportivo Municipal y por este motivo durante el último año se han ejecutado diversas mejoras tanto en infraestructuras como en equipamientos, con el objetivo de ofrecer espacios «más seguros, accesibles, funcionales y adecuados a las necesidades de la ciudadanía».

Entre las actuaciones más destacadas, el edificio ya cuenta ya con accesibilidad universal. En 2024 se instaló un salvaescaleras para facilitar el acceso al primer piso, dos duchas adaptadas y este año se ha sumado un elevador hidráulico en la piscina municipal, permitiendo que personas con movilidad reducida puedan utilizar este espacio.

Otras de las actuaciones realizadas han sido la reparación de la sauna, refuerzo en el equipamiento del gimnasio con nueva maquinaria y se han acometido mejoras en el entorno de la piscina cubierta para optimizar su uso, mantenimiento y seguridad.

En el espacio destinado a rocódromo se ha instalado un nuevo rocódromo infantil ilustrado con las etapas y localidades del Camino Lebaniego, desde el kilómetro 0 en San Vicente de la Barquera hasta el monasterio de Santo Toribio, con el objetivo de poder ofrecer un espacio deportivo adaptado a los más pequeños que, además de fomentar la actividad física, ponga en valor la identidad cultural y territorial del municipio.

El Polideportivo Municipal continúa su ampliación de oferta de actividades dirigidas. A los cursillos que se imparten actualmente de spinning, tabata, natación, crossfit y talleres como los dedicados a pilates, yoga, boxeo, rocódromo y gimnasia rítmica, entre otros, este curso también se incluyen propuestas para público infantil, que abrirán inscripciones próximamente, como boxeo y atletismo.

Javier Gómez, alcalde de Potes, ha resaltado que con estas actuaciones que forman parte de un plan progresivo de mejora de los servicios deportivos públicos, el objetivo del Ayuntamiento es «que cualquier persona del municipio, independientemente de su edad, condición física o necesidades, pueda acceder a instalaciones deportivas dignas, seguras y adaptadas, y por eso las mejoras realizadas son una inversión social que beneficia a la salud, al bienestar y a la calidad de vida de la ciudadanía».

Con todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Potes reafirma su compromiso «con el deporte y la promoción de hábitos de vida saludables entre la población, poniendo a disposición de vecinos y visitantes unas instalaciones modernas, accesibles y en continuo desarrollo».