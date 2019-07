Víctor Manuel Reinoso | Alcalde de Cabezón de la Sal «Aprobar el presupuesto municipal no es siempre imprescindible para el Ayuntamiento» El alcalde, Víctor Manuel Reinoso, en uno de los bancos situados en la plaza del Ayuntamiento. / Javier Rosendo Cabezón de la Sal El PRC logró cuatro concejales en las elecciones y Reinoso comienza su segunda legislatura como alcalde tras pactar con el PSOE LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Martes, 2 julio 2019, 07:27

Víctor Manuel Reinoso no estira las palabras con discursos grandilocuentes ni encaja del todo en el ceñido traje de los políticos. Sin embargo, por lo general, no promete lo que no va a hacer ni elogia con adjetivos innecesarios. Sobre la mesa del despacho, tiene estos días los dibujos que le han dedicado los pequeños del colegio del municipio que dirige.

-¿Cómo inicia su tercer año como alcalde?

-Lo veo con otra perspectiva, porque ahora somos dos grupos los que gobernamos, PRC y PSOE, con mayoría absoluta, lo que nos otorga mayor estabilidad. Tenemos la experiencia de la anterior legislatura y conocemos el Ayuntamiento, por lo que va a ser más fácil llevar el timón.

-El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no fue aprobado de forma definitiva en la anterior legislatura y continúa a expensas de la Crotu. ¿Por qué se ha ralentizado tanto?

-Estamos pendientes de que la Crotu dé su visto bueno sobre un informe de Fomento referente al tráfico que soporta una rotonda de uno de los sectores urbanizables de Las Navas. Nosotros como Ayuntamiento ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. No me atrevo a dar fechas concretas, porque hemos dado muchas que no se han cumplido. El año pasado cuando parecía que ya tenía todos los informes favorables de las diferentes administraciones nos lo echaron para atrás el día del Pregón. También hay que tener en cuenta que aún se están designando los cargos en el Gobierno Regional. Por otro lado, el PGOU lleva aparejado un estudio geológico financiero que ya se está ejecutando. Este estudio determinará en qué zonas se puede construir en los sectores urbanizables de la zona industrial de Cabezón, lo que nos abrirá nuevas perspectivas de cara a lograr más suelo industrial y el asentamiento de nuevas empresas.

-Otro punto clave es el presupuesto municipal, que lleva prorrogado desde el año 2016.

-El presupuesto municipal es muy importante pero no es imprescindible para un Ayuntamiento. A las pruebas me remito, porque nosotros vamos a realizar una serie de obras con la liquidación del superávit del 2018. Hemos logrado dejar a cero la deuda financiera del Ayuntamiento trabajando y haciendo una gestión responsable de los recursos municipales. Ahí está el resultado. Los proveedores ya están tranquilos porque saben que van a cobrar, algo que no sucedía hace años.

-Uno de sus objetivos al obtener la Alcaldía hace dos años era la reubicación de servicios, aprovechando el edificio del antiguo centro de salud como escuela de adultos y la escuela taller como biblioteca. El proyecto continúa sin ejecutarse.

-El pasado mes de mayo, el consejero de Educación me dijo que ya se había firmado el documento por el cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social, propietario del antiguo centro de salud, cedía el inmueble a Educación, por lo que ya entiendo que se pueden ir moviendo los hilos, aunque yo a día de hoy todavía no he visto el documento. Esta reubicación de servicios iba en los programas electorales de todos los partidos, porque necesitamos una biblioteca más accesible y con el espacio suficiente para que los estudiantes dispongan de una sala de estudio, donde además se establecería parte del archivo municipal.

-¿Sería necesario contratar a más personal en la biblioteca y ampliar los horarios de apertura?

-Cabría la posibilidad, aunque ahora mismo hay un técnico trabajando a jornada completa y otro a media jornada, por lo que el siguiente paso consistirá en colocar a ambos a jornada completa. De esta forma se podría ampliar el horario.

-¿El proyecto estrella es la creación de un centro multiusos?

-Sí, junto al traslado de la escuela de adultos y la biblioteca. Ya ideamos un proyecto con Gesvicán para construir un centro multiusos integrado en el parque Conde San Diego. Estaría situado en la esquina derecha al lado del parque infantil, en una zona de no arbolado. Realizamos una pequeña memoria según la cual entrarían unos 280 asientos y se accedería por la zona de la Avenida y por el propio parque. El proyecto contempla además la instalación de un pequeño escenario al aire libre para que se pueda realizar alguna actuación en el exterior. Sería algo funcional y que daría servicio a espectáculos de diversa índole. Barajamos también cubrir el parque infantil para cuando llueve. Tenemos que buscar financiación y que el colegio de arquitectos convoque un concurso de ideas. Y a partir de ahí comenzar a funcionar.

-¿Qué hay del Poblado Cántabro?

-Hay una partida presupuestaria de 45.000 euros destinada a arreglar la techumbre de las cabañas del Poblado. Es algo urgente porque los techos no se encuentran en buen estado y será necesario hacer una memoria. También se van a invertir 100.000 euros en la mejora de los parques infantiles de La Losa y del CEIP Ramón Laza. Y vamos a realizar una remodelación integral en el barrio El Concejero, concretamente en la calle pegada al centro de salud. Haremos un anteproyecto y se lo presentaremos a los vecinos para que den el visto bueno. Son obras que acometemos con el superávit tras la liquidación presupuestaria, que nos van a permitir mejorar en aspectos importantes.

-También están pendientes del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para evitar las inundaciones del río Saja, que afectará también al municipio de Mazcuerras.

-Estamos esperando a que nos presenten un proyecto que implica actuar desde la zona de Santa Lucía hasta Ontoria. Ya se ha hecho una primera limpieza, pero se necesita más inversión para reforzar las escolleras y mejorar otros puntos.

-¿Ser alcalde no conlleva cierto desgaste personal?

-Cabezón tiene más de ocho mil habitantes. Cuando estás aquí tienes que mirar por el interés general, que en ocasiones choca con el interés particular de los vecinos. Como alcalde, uno intenta solucionar problemas pero a veces no se llega a todo, bien porque la ley no lo permite o bien porque simplemente no se puede.