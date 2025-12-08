El casco histórico de San Vicente reconquista su esplendor medieval

El conjunto histórico de San Vicente de la Barquera está recibiendo un importante impulso para lucir en pocos meses el esplendor que la villa marinera ... vivió en la Edad Media, momento en el que se construyeron algunos de sus principales monumentos y que, en la actualidad, están siendo sometidos a diversas obras de restauración. Hasta cuatro son las actuaciones que se llevan a cabo en el municipio y con una inversión global que ronda el millón y medio de euros, financiados a través de diferentes programas.

El primer monumento en el que se empezó a actuar fue la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, declarado Monumento Nacional en el año 1931 y uno de los principales templos de Cantabria por su valor arquitectónico y rico patrimonio.

Le sigue el edificio de la Torre del Reloj, que a lo largo de su historia ha tenido muy diversos destinos. La rehabilitación integral que se está acometiendo tiene como objetivo destinarla a albergue de peregrinos.

Los pequeños callejones de la Puebla Vieja dejarán de ser espacios marginados para convertirse en lugares atractivos, favoreciendo la movilidad urbana para ser un nuevo reclamo turístico. Las obras se iniciaron aquí hace dos meses.

Por último, en las pasadas semanas se iniciaron los trabajos para eliminar las filtraciones de agua y las humedades en el Castillo del Rey, una de las fortalezas más emblemáticas de la región que cada año recibe a más de 70.000 visitantes.

La iglesia de Santa María

Desde el principio del verano pasado se está trabajando en el proyecto de restauración de la Capilla de los Corro y consolidación de la estructura muraria de la fachada norte de la iglesia de Santa María de los Ángeles, una actuación dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria que ejecuta la empresa Verificación de Edificios SA (Vedisa) por un importe cercano a los 400.000 euros, subvencionados con fondos Next Generation. Si se cumplen los plazos los trabajos estarán finalizados en los primeros meses de 2026.

Ampliar Fachada norte de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Esta actuación tiene como objetivo principal reforzar el atractivo turístico y monumental y resolver alguno de los principales problemas que padece el templo barquereño.

El ámbito de actuación en esta fase de la rehabilitación-restauración del monumento abarca las fachadas orientadas al norte del cuerpo medieval, donde se encuentran las capillas de Las Ánimas, del Cristo, de los Dolores y de la familia Corro, sin duda la más importante desde el punto de vista monumental e histórico.

En esta última se está actuando en sus paramentos interiores, en los pavimentos –a excepción del cerámico por su excepcional importancia– y en la reja, así como en los solados de madera situados frente el acceso a la misma.

La Torre del Reloj

El edificio de la Torre del Reloj enclavado en plena Puebla Vieja de San Vicente, se convertirá cuando finalicen las obras que se están ejecutando en un albergue municipal en un punto históricamente estratégico, en la ruta jacobea de la Costa que, además, es el punto de inicio del Camino Lebaniego. Este histórico edificio ha tenido numerosos usos, como las escuelas nacionales, cuartel de la Guardia Civil, sede de la Cruz Roja y en los últimos años, biblioteca y centro cultural.

Ampliar Edificio de la Torre del Reloj, que se convertirá en albergue.

Para el próximo verano está previsto que concluyan las obras que ejecuta la empresa Imesapi SA por un importe de 409.795 euros, financiados por la Consejería de Cultura.

Con los trabajos que se están desarrollando se acometerá una profunda rehabilitación del inmueble, pero respetando su muros exteriores e imagen original, ya que está catalogado como un edificio a conservar en su fachada. El nuevo albergue podrá acogerá hasta a una veintena de peregrinos.

Callejones de la Puebla Vieja

Las antiguas callejuelas de la Puebla Vieja barquereña, que al no formar parte de los principales viales de la villa habían quedado relegadas en su conservación, cambiarán su situación con el proyecto de movilidad turística de San Vicente y de embellecimiento de rincones urbanos. Actuación que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística (PST) del municipio, en la que se están invirtiendo 515.310 euros y que ejecuta la empresa Gioc.

Ampliar Trabajos de nueva pavimentación en el callejón Ronda.

Callejones como El Carbonero, Las Huertas y Ronda se regenerarán ejecutando trabajos de pavimentación y drenajes para evitar las inundaciones que se vienen produciendo. También se mejorará el alumbrado público.

Por otra parte y más centrado en el embellecimiento de puntos concretos del conjunto histórico, se contempla el acondicionamiento del espacio que conecta la calle El Acuerdo con el callejón de El Carbonero y el terreno situado entre las calles José María de Pereda y Mata Linares.

El Castillo del Rey

Acabar con las filtraciones de agua y las humedades que viene padeciendo uno de los monumentos más emblemáticos de San Vicente, como es el Castillo del Rey, es el objetivo de las obras que recientemente se han comenzado a ejecutar para acabar con un problema que viene arrastrando la fortaleza prácticamente desde su apertura al público en el año 1999. La Dirección General de Cultura, promotor del proyecto, ya lo había intentado en dos ocasiones anteriores, que resultaron ambas infructuosas. Ahora, tras contar con un estudio previo realizado por el Grupo Tecnológico de la Edificación de la Universidad de Cantabria, lo intenta de nuevo destinando 174.018 euros.

Los trabajos a desarrollar conllevan el desmontaje de las cubiertas de la nave central y torre oriental para resolver los problemas estructurales que tienen, además de realizar una serie de actuaciones complementarias, como la aplicación de poliurea en caliente en el pesebrón y en los encuentros con el paramento, entre otras muchas, para concluir con la restaurada cubierta, sustituyendo las tejas deterioradas.

Las previsión es que la icónica fortaleza pueda reabrir para las visitas del público de cara a la próxima Semana Santa.