El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cubierta del Castillo del Rey, que se está restaurando. Vicente Cortabitarte

El casco histórico de San Vicente reconquista su esplendor medieval

En la actualidad se llevan a cabo cuatro proyectos, con una inversión de 1,5 millones de euros, para restaurar los principales monumentos

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El conjunto histórico de San Vicente de la Barquera está recibiendo un importante impulso para lucir en pocos meses el esplendor que la villa marinera ... vivió en la Edad Media, momento en el que se construyeron algunos de sus principales monumentos y que, en la actualidad, están siendo sometidos a diversas obras de restauración. Hasta cuatro son las actuaciones que se llevan a cabo en el municipio y con una inversión global que ronda el millón y medio de euros, financiados a través de diferentes programas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  2. 2

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  3. 3 En directo, el Cádiz-Racing
  4. 4

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  5. 5

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  6. 6 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año
  7. 7

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  8. 8

    Una victoria estilo Racing
  9. 9 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes
  10. 10

    El dulce aroma de los 120 años de la fábrica de Nestlé de La Penilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El casco histórico de San Vicente reconquista su esplendor medieval

El casco histórico de San Vicente reconquista su esplendor medieval