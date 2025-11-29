El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dique a los pies de la playa de La Rabia, por la que se accede a través de esta polémica plataforma cuando hay bajamar. Javier Rosendo

Costas desatasca la retirada del dique de la ría de Oyambre, en trámites desde 2018

El Ministerio para la Transición Ecológica licita el proyecto para demoler la escollera que comunica la carretera CA-131 con la playa de La Rabia tras paralizarse los trabajos en un primer intento

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha sacado a licitación el proyecto de demolición del ... dique de la ría del Capitán, ubicado en pleno parque natural de Oyambre (Valdáliga). La medida, más tardía que novedosa, trata de aportar una solución definitiva al problema que genera la plataforma intermareal que comunica la carretera CA-131 con la playa de La Rabia sobre el mar y que es erróneamente empleada por los bañistas para alcanzar el arenal en condiciones de bajamar -cuando sube la marea es cubierta por el agua-.

