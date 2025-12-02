Ocho bibliotecas públicas en Cantabria, premiadas por incentivar la lectura El Astillero, Bárcena de Cicero, Cabezón de la Sal, Comillas, Mazcuerras, Polanco y Bezana han sido reconocidas junto a Suances, cuyo proyecto destaca como uno de los diez mejores a nivel nacional

Lucía Alcolea Santander Martes, 2 de diciembre 2025, 12:35

Las bibliotecas cántabras de El Astillero, Bárcena de Cicero, Cabezón de la Sal, Comillas, Mazcuerras, Polanco, Santa Cruz de Bezana y Suances han sido premiadas en la XXV edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, que concede el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Entre las ocho galardonadas, destaca la de Suances, cuyo proyecto de animación, 'Biblioteca de Suances, país de las maravillas', ha sido elegido entre uno de los diez mejores del país, por lo que el importe del premio asciende a los diez mil euros. Los otros siete municipios reconocidos se llevarán 2.777 euros. El dinero será destinado principalmente a la compra de libros o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura ha explicado que el objetivo de este programa es reconocer los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, especialmente a colectivos con dificultades para acceder a ella. Además, ha añadido que la selección de las iniciativas se ha llevado a cabo «de acuerdo a criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta».