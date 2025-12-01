El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural del Saja-Nansa. DM

El Saja-Nansa aprueba ayudas para 16 proyectos que promueven el desarrollo de la comarca

Las diferentes iniciativas, la mayor parte para la creación de pequeñas empresas, contemplan una inversión de 725.000 euros

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:52

La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa presidida por Francisco Javier Camino Conde, alcalde de Mazcuerras, ha aprobado durante la última ... Comisión de Valoración ayudas a 16 nuevos proyectos e iniciativas presentadas por un importe de 587.531 euros. Dentro de una inversión global que asciende a los 725.014 euros. Todas ellas cumplen el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social, la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida de los residentes en la comarca y, en algunos casos, la protección del medio ambiente.

