El Saja-Nansa aprueba ayudas para 16 proyectos que promueven el desarrollo de la comarca

La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa presidida por Francisco Javier Camino Conde, alcalde de Mazcuerras, ha aprobado durante la última ... Comisión de Valoración ayudas a 16 nuevos proyectos e iniciativas presentadas por un importe de 587.531 euros. Dentro de una inversión global que asciende a los 725.014 euros. Todas ellas cumplen el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social, la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida de los residentes en la comarca y, en algunos casos, la protección del medio ambiente.

La mayor parte de las ayudas aprobadas van dirigidas a la creación de pequeñas nuevas empresas, enclavadas en los diferentes municipios de la comarca Saja-Nansa. Propuestas dirigidas al desarrollo de actividades muy variadas, como la creación de una quesería en Los Tojos; una farmacia en el municipio de Herrerías; o para poner en marcha un negocio de servicios de rotulación, serigrafía e imprenta en Ruiloba, entre otras. Todas ellas con una inversión que rondan los 25.000 euros y obteniendo en casi todos los casos el 100% de ayuda.

La apuesta más importante, tanto por la cuantía de la inversión, como por el objeto de la actuación, es el de la creación de un albergue turístico en el municipio de Rionansa. Con una capacidad prevista para 20 personas y un presupuesto que asciende a 337.483 euros, recibirá una ayuda de 200.000 euros, lo que supone el 65% del total.

Asimismo, se han aprobado tres actuaciones de la propia Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa para el desarrollo de iniciativas que engloban a toda la comarca, como es la edición de material promocional por un importe de 16.528 euros.

También se desarrollará un programa pedagógico dirigido a la comunidad escolar, orientado a transmitir el conocimiento y la afición por el juego del bolo palma, con el objetivo de introducir a los niños y niñas en su práctica.

Entre todas las proposiciones se acordó la financiación de la organización de un congreso enfocado al emprendimiento rural, una iniciativa estratégica destinada a dinamizar la actividad económica, fomentar la innovación y el empleo, y a contribuir a fijar población en la comarca.

Con estas nuevas actuaciones, el Grupo Saja-Nansa ya ha aprobado proyectos por un montante global de 1.540.189 euros, de los 5.812.341 que dispone para el periodo 2023-2027. Desde la entidad consideran «positivo» el nivel de ejecución, ya que el mayor incremento presupuestario de los nuevos proyectos suele tramitarse durante los dos últimos años de vigencia del plan.